Πτήσης της LATAM Airlines στο Περού τυλίγεται στις φλόγες λίγο πριν από την απογείωση.

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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της LATAM Airlines στο Περού, όταν ο κινητήρας του αεροπλάνου στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν από την απογείωση από το αεροδρόμιο το πρωί της Δευτέρας (19.10.2026).

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα στο Περού, με εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media να καταγράφουν τις φλόγες και τους καπνούς από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους. Ευτυχώς, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

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#BREAKING



Imagens impressionantes que chegaram do Aeroporto de Lima mostram fogo saindo do motor de um Airbus A320ceo da LATAM Peru



As chamas também atingiram o pneu e as asas da aeronave



Sem informações de feridos até o momento@OnDisasters pic.twitter.com/Rzir7dTAVx — AEROIN (@aero_in) October 19, 2026

Σύμφωνα με την περουβιανή εφημερίδα El Comercio, το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση LA2302, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο Λίμα-Πιούρα. Λίγο πριν από την απογείωση παρουσιάστηκε αιφνίδιο τεχνικό πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα, όπου εκδηλώθηκαν φλόγες.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η απομάκρυνση των επιβατών και του πληρώματος ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διακρίνεται η φωτιά στον κινητήρα, ενώ επιβάτες κατέγραψαν από το εσωτερικό του αεροσκάφους τις ανησυχητικές εικόνες.

#Último Ala de un avión de LATAM que iba a Piura se incendió está mañana antes de despegar en el Jorge Chávez. Segundo incidente seguido de la aerolínea (luego de la despresurización del avión que iba a Sao Paulo el viernes). Empresa indica que origen del incidente será evaluado. pic.twitter.com/vIdcnZOOFg — Paolo Benza (@paolobenza) October 19, 2026

Η ανακοίνωση της LATAM Airlines

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση και ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

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«Η LATAM Airlines Περού ενημερώνει ότι, σήμερα το πρωί, η πτήση LA2302, που εκτελούσε τη διαδρομή Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση. Οι ομάδες μας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που επηρεάστηκαν και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

«Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της», πρόσθεσε.

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Τα ακριβή αίτια της βλάβης παραμένουν υπό διερεύνηση.