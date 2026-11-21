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Οι κάτοικοι της Λίμας και άλλων περιοχών εγκατέλειψαν τα κτίρια αναζητώντας ασφάλεια στους δρόμους.

Η δόνηση προκάλεσε κατολισθήσεις, μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια, διακοπές ρεύματος και τον τραυματισμό μιας 17χρονης κοπέλας.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι μετά την ολοκλήρωση της σεισμικής δραστηριότητας.

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Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στο Περού ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, με τους κατοίκους της πρωτεύουσας Λίμας και άλλων περιοχών να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τα κτίρια όπου βρίσκονταν και να βγαίνουν στους δρόμους.

🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre.



En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron.



Imágenes👇… pic.twitter.com/VDj9UCb0ml Advertisement Advertisement November 21, 2026

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού, ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:09 τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, στην κεντρική ορεινή περιοχή της χώρας, και εστιακό βάθος 129 χιλιομέτρων.

A strong magnitude 6.7 earthquake struck central Peru on Friday, Nov 20, at 7:09 PM local time.



Centered near the Pasco-Junín border, the deep 108 km tremor shook buildings in Lima.



No immediate damage or casualties have been reported.



Sismo – Terremoto – Temblor pic.twitter.com/gXvR7voELC November 21, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Λίμα, όπου, όπως μετέδωσε το Associated Press, κάτοικοι βγήκαν βιαστικά στους δρόμους. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ακόμη και βουλευτές να αποχωρούν από το Κογκρέσο.

🇵🇪 A magnitude 6.7 earthquake strikes Peru, according to the USGS. pic.twitter.com/obk6D8mDp7 — Political Pen (@politicalpen_) November 21, 2026

Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπές ρεύματος

Μετά τη σεισμική δόνηση αναφέρθηκαν κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων σε πλαγιές, καθώς και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην κυκλοφορία σε ορισμένες περιοχές.

Όπως δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού, Ερνάντο Ταβέρα, η δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη και είχαν καταγραφεί κατολισθήσεις, ενώ οι αρχές συνέχιζαν να παρακολουθούν την κατάσταση. Το σχετικό δημοσίευμα του AFP αναφέρει επίσης μικρές ζημιές σε κατοικίες και σε νοσοκομείο, καθώς και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε μία επαρχία.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μία 17χρονη τραυματίστηκε στη Λίμα από κομμάτι τσιμέντου που έπεσε σε εμπορικό χώρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ραφαέλ Μπελαντέ, έκανε λόγο για περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί νεκροί.

#Temblor

Perú, video muestra como fue el fuerte temblor de 6.7 con epicentro en Junín que sacudió Lima y toda la región centro del país, algunos moradores salieron a las calles temiendo una réplica. pic.twitter.com/tUkHM2FnCD — We News (@wenewsec) November 21, 2026

Σε επιφυλακή οι αρχές – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχισαν να παρακολουθούν την κατάσταση και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις του σεισμού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης του Περού (INDECI) κατέγραψε τη δόνηση μεγέθους 6,7 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή Χουνίν.

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Παράλληλα, το αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε απειλή εκδήλωσης τσουνάμι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με το Reuters.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια εκτεταμένη ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Όπως επισημαίνει το Associated Press, στην περιοχή αυτή σημειώνεται μεγάλο μέρος των σεισμών παγκοσμίως.

Gobierno de #Perú confirma afectaciones tras #Terremoto de magnitud 6,7.



El potente #Sismo que sacudió el país sudamericano dejó varias viviendas e infraestructuras afectadas, además de cortes de energía y vías restringidas.



Las zonas afectadas se encuentran bajo monitoreo, a… pic.twitter.com/IJjmAITK46 Advertisement November 21, 2026