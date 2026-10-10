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Ο νικητής εκπροσώπησε το κεντροαριστερό κόμμα Ahora Nación και επικράτησε του αντιπάλου του με διαφορά 25 ψήφων.

Το ασυνήθιστο ονοματεπώνυμο του εκλεγμένου υποψηφίου προκάλεσε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης λόγω της αναφοράς σε ιστορικά πρόσωπα.

Η εκλογή του σε μια μικρή κοινότητα των Άνδεων αναδεικνύει ξανά το φαινόμενο της χρήσης ονομάτων ιστορικών προσωπικοτήτων στην πολιτική σκηνή του Περού.

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Ο 45χρονος υποψήφιος συγκέντρωσε 229 ψήφους και έγινε πρώτο θέμα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο για την εκλογική του νίκη αλλά και για το ασυνήθιστο ονοματεπώνυμό του.

Ορισμένα ονόματα τραβούν την προσοχή πριν καν προλάβει κανείς να συστηθεί. Αυτό φαίνεται πως ισχύει στην περίπτωση του Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες, ο οποίος επικράτησε στις δημοτικές εκλογές στο Κεροπάλκα, μια μικρή κοινότητα των Άνδεων στο Περού. Το όνομά του, που παραπέμπει σε δύο από τους πιο διαβόητους δικτάτορες του 20ού αιώνα, έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου.

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Ο 45χρονος επιχειρηματίας στον τομέα των επενδύσεων ήταν υποψήφιος με το κεντροαριστερό κόμμα Ahora Nación. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εκλογική αρχή του Περού, συγκέντρωσε 229 ψήφους, ποσοστό περίπου 34,5% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο πλησιέστερος αντίπαλός του, Γκασπάρ Μπενίλντε Οσόριο Σαμπράνο, έλαβε 204 ψήφους, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 25.

Το Κεροπάλκα βρίσκεται στην επαρχία Λαουρικότσα, στην περιφέρεια Ουάνουκο, στο βόρειο τμήμα του Περού. Πρόκειται για μια μικρή κοινότητα με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο των 700 κατοίκων, όπου η εκλογική αναμέτρηση απέκτησε διεθνή δημοσιότητα εξαιτίας του ονόματος του επικρατέστερου υποψηφίου.

Από τον Χίτλερ στον Λένιν και τον Στάλιν

Η περίπτωση του Φλόρες δεν είναι η πρώτη φορά που ένας πολιτικός στο Περού γίνεται γνωστός λόγω του ονόματός του. Το 2018, ο Χίτλερ Γκεσκλίν Άλμπα Σάντσες εξελέγη δήμαρχος της Γιουνγκάρ, μιας ακόμη κοινότητας στις Άνδεις. Επίσης, ο Χίτλερ Σααβέντρα Καστερνόκε υπηρέτησε ως μέλος του περουβιανού Κογκρέσου από το 2021 έως το 2024.

Το ασυνήθιστο ονοματεπώνυμο του Φλόρες δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι ο ίδιος έχει πολιτική ή ιδεολογική σχέση με τον Αδόλφο Χίτλερ ή τον Μπενίτο Μουσολίνι. Άλλωστε, ο υποψήφιος συμμετείχε στις εκλογές με το κεντροαριστερό Ahora Nación, γεγονός που αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για σχόλια στα διεθνή δημοσιεύματα.

Η εκλογική του νίκη, πάντως, έχει ήδη εξασφαλίσει στον Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες μια θέση στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Το αν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κατοίκων του Κεροπάλκα θα φανεί από την πολιτική που θα ακολουθήσει και το έργο του στον δήμο.

Με πληροφορίες από Euronews ,La República ,Teledoce