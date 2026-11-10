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Το ζευγάρι τέλεσε έναν λιτό και ιδιωτικό γάμο στην κατοικία τους στο Upper East Side παρουσία στενών συγγενών τους.

Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε πριν από 26 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού Πολιτών στη Νέα Υόρκη.

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Έπειτα από 26 χρόνια σχέσης, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Νταϊάνα Τέιλορ.

Ο 84χρονος Μπλούμπεργκ και η 71χρονη Τέιλορ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τη Δευτέρα, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς του ζευγαριού, ανάμεσά τους και οι κόρες του Μπλούμπεργκ, Έμμα και Τζορτζίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του.

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Η γνωριμία τους έγινε πριν από 26 χρόνια, εντελώς τυχαία. Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του πρώην δημάρχου, «οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού Πολιτών, την περίοδο που εκείνος έθετε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη δημαρχία».

Ποιος είναι ο Μάικλ Μπλούμπεργκ

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τρεις συνεχόμενες θητείες. Το 2020 διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, χωρίς να καταφέρει να επικρατήσει.

Στο παρελθόν είχε παντρευτεί τη Σούζαν Μπράουν, με την οποία απέκτησε οικογένεια και παρέμεινε μαζί από το 1976 έως το 1993. Η Νταϊάνα Τέιλορ έχει επίσης παντρευτεί στο παρελθόν, ενώ από το 2021 κατέχει τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης.

Η σύντροφός του είχε βρεθεί στο πλευρό του και κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2020. Σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Γυναίκες για τον Μάικ» στο Τέξας, είχε υπερασπιστεί τον Μπλούμπεργκ απέναντι στις επικρίσεις για παλαιότερες υποτιμητικές αναφορές του σχετικά με τις γυναίκες.

«Ήταν πριν από 30 χρόνια. Ξεπεράστε το», είχε δηλώσει τότε στο CBS News. «Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν κατηγορήθηκε για κάτι περισσότερο από το ότι είπε κάτι άσχημο σε μια γυναίκα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Η ζωή έχει αλλάξει», ανέφερε.

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Η ίδια είχε προσθέσει: «Μεγάλωσα σε εκείνον τον κόσμο. Ήταν μια κουλτούρα ανδροκρατίας. Έχουμε διανύσει πολύ, πολύ μεγάλο δρόμο και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπλούμπεργκ στη δημαρχία, η Τέιλορ είχε αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της τραπεζικής εποπτικής αρχής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της διοίκησης του τότε κυβερνήτη Τζορτζ Ε. Πατάκι. Παράλληλα, συνόδευε συχνά τον σύντροφό της σε επίσημες εκδηλώσεις στο Δημαρχείο.

Ο Μπλούμπεργκ, ο οποίος έχει μετακινηθεί μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων κατά τη διάρκεια της πορείας του, φέρεται να διέθεσε 80 εκατομμύρια δολάρια υπέρ των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τον περασμένο μήνα.

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