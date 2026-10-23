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Παρευρισκόμενοι χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα για να συγκρατήσουν τον δήμαρχο και να αποτρέψουν την κλιμάκωση του επεισοδίου.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του λανθασμένη, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αντίδρασή του ήταν δικαιολογημένη λόγω συστηματικής παρενόχλησης της οικογένειάς του από τον συγκεκριμένο δημότη.

Ο πολίτης Μάικλ Σόκα αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κριτική του αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου.

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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν δήμαρχος βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε εναντίον πολίτη που του ασκούσε κριτική. Σύμφωνα με τη New York Post, χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων για να συγκρατηθεί και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ο 59χρονος δήμαρχος της πόλης Πέμπερτον, Μάθιου Μπιανκίνι. Ο ίδιος παραδέχθηκε εκ των υστέρων ότι η αντίδρασή του ήταν αδικαιολόγητη για το αξίωμά του, υποστήριξε όμως παράλληλα πως είχε βάσιμους λόγους για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας μάλιστα έτοιμος να επαναλάβει το ίδιο αν κρίνει ότι χρειάζεται.

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Το περιστατικό

«Ήταν λάθος; Απολύτως. Ήταν δικαιολογημένο; Απολύτως. Και θα το ξανάκανα αν χρειαζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο WPVI-TV, εξηγώντας ότι η ένταση συσσωρευόταν εδώ και καιρό και πως κάποια στιγμή «απλώς εξερράγη».

Το έντονο επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Όπως διακρίνεται στο υλικό από την καταγραφή της συνεδρίασης, η αφορμή δόθηκε όταν ο δημότης Μάικλ Σόκα αντέδρασε σε παρεμβάσεις που δέχθηκε από τη σύζυγο και την κόρη του δημάρχου, προσπαθώντας αρχικά να τις αγνοήσει με χαρακτηριστικές χειρονομίες.

A tense exchange unfolded at a New Jersey town hall when Mayor Matthew Bianchini charged at a vocal critic and had to be physically restrained. In a statement posted on Facebook, the Pemberton Township Democratic Club said the town “deserves to have leaders in place who are able to stay composed and professional [and] treat community members and each other with respect.” — CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

Στη συνέχεια, ωστόσο, ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς τον Μπιανκίνι, προκαλώντας την οργισμένη αντίδρασή του.

Ο δήμαρχος πετάχτηκε από τη θέση του και όρμησε προς τον πολίτη, φωνάζοντας: «Θα σε πιάσω, γαμ… θα σε πιάσω!».

Για να τον συγκρατήσουν χρειάστηκε να παρέμβουν ο δημοτικός σύμβουλος Πέρι Ντόιλ Τζούνιορ, πρώην αστυνομικός, και ο Κένεθ Γκέρμπερ, ο οποίος είχε πρόσφατα απομακρυνθεί από τη θέση του διευθυντή Κοινοτικής Ανάπτυξης.

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Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε την ώρα που ο Γκέρμπερ, στο πλαίσιο διαδικασίας προσφυγής κατά της απόλυσής του, κατηγορούσε τη διοίκηση του Ρεπουμπλικανού δημάρχου για παρατυπίες.

Η απολογία

Μιλώντας την Πέμπτη στο WPVI-TV, ο Μπιανκίνι επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, παραδεχόμενος πάντως ότι ξεπέρασε τα όρια.

«Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ήταν λάθος. Συνέβη πάνω στην ένταση της στιγμής. Δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν», ανέφερε.

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Ωστόσο, αμέσως μετά υπερασπίστηκε την αντίδρασή του, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος δημότης παρενοχλούσε συστηματικά την οικογένειά του.

«Μην επιτίθεστε στην οικογένειά μου. Νομίζω ότι κάθε καλός σύζυγος και κάθε καλός πατέρας θα είχε κάνει ακριβώς αυτό που έκανα κι εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά στη Φιλαδέλφεια και αριθμεί περίπου 28.000 κατοίκους, ισχυρίστηκε ότι ο Σόκα επιτίθεται τόσο στον ίδιο όσο και στους συγγενείς του, διαδικτυακά και διά ζώσης, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά την παραίτηση του προκατόχου του.

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«Ο κ. Σόκα αποτελεί πρόβλημα για τον δήμο εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είμαι ο πρώτος δήμαρχος στον οποίο επιτίθεται», υποστήριξε.

«Η ζωή αυτού του ανθρώπου περιστρέφεται γύρω από εμένα. Περνά ατελείωτες ώρες, μέρα με τη μέρα, δημοσιεύοντας αρνητικά πράγματα για εμένα, ψέματα για εμένα, και αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Pemberton mayor attacks member of the audience. A breakdown of last night’s town council meeting https://t.co/FpGbRkBlL3 Advertisement October 22, 2026

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Σόκα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προσέβαλε την οικογένεια του Μπιανκίνι και ζήτησε την παραίτηση του δημάρχου, καθώς και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για το περιστατικό.

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«Εγώ απλώς καθόμουν εκεί. Δεν σηκώθηκα ποτέ. Παρέμεινα καθισμένος όλη την ώρα. Ήμουν ήρεμος σε όλη τη διάρκεια», υποστήριξε.

Περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν, ανέφερε ότι μέλη της οικογένειας του δημάρχου, που κάθονταν πίσω του, άρχισαν να κάνουν σχόλια.

«Η οικογένειά του πίσω μας άρχισε να λέει διάφορα. Γύρισα και άρχισα να κουνάω τα χέρια μου, σαν να τους έλεγα “γιατί δεν το βουλώνετε επιτέλους;”. Δεν είπα ούτε λέξη, απλώς κουνούσα το χέρι μου», εξήγησε.

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα είναι εκείνος που δέχεται προσωπικές επιθέσεις από την οικογένεια του δημάρχου και ότι η δημόσια κριτική του αποσκοπεί αποκλειστικά στον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του δήμου.

«Το σημαντικότερο για εμένα, το μόνο που προσπαθώ να κάνω όλο αυτό το διάστημα, είναι να δείξω ότι σπαταλάμε χρήματα», δήλωσε.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές, στις οποίες ο Μπιανκίνι διεκδικεί την επανεκλογή του.

Αντίπαλοί του είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών Μπελίντα Φοντάνεζ και ο Ρεπουμπλικανός δημοτικός σύμβουλος Νταν Ντιούι, ο οποίος διεκδικεί τη δημαρχία μέσω εκστρατείας εγγραφής του ονόματός του στο ψηφοδέλτιο από τους ίδιους τους ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με το βίντεο της συνεδρίασης, ο Σόκα καθόταν δίπλα σε άνδρα που φορούσε μπλούζα με το όνομα του Ντιούι, ενώ πριν από την έκρηξη της έντασης δεχόταν επίμονα βλέμματα από τον δήμαρχο και άλλους αξιωματούχους της δημοτικής αρχής.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον ίδιο τον δήμαρχο να επιμένει ότι, παρά το γεγονός πως αναγνωρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, θεωρεί πως ήταν δικαιολογημένη.