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Δημοσίευμα αποκάλυψε ότι η κυρία Εράλπ εξέφρασε φόβους για την οικογένειά της εξαιτίας διασυνδέσεων μελών του κόμματος με ριζοσπαστικές ομάδες και το οργανωμένο έγκλημα.

Η υποψήφια δήμαρχος επιχειρεί να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ το κόμμα της δέχεται έντονη κριτική για αντισημιτικές τοποθετήσεις και επαφές με πρόσωπα που σχετίζονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ίδια απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα για τις καταγγελίες, επιλέγοντας να εστιάσει σε ζητήματα πολιτικής στέγης και στην ανάγκη λήψης μέτρων κατά της εγκληματικότητας στην πόλη.

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Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στο Βερολίνο και πιθανή επόμενη κυβερνήτης/δήμαρχος του κρατιδίου Ελίφ Εράλπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι προτίθεται να εγγυηθεί για την ασφάλεια όλων των κατοίκων της γερμανικής πρωτεύουσας. Η δήλωσή της ήρθε μετά την αποκάλυψη του περιοδικού Der Spiegel ότι η κυρία Εράλπ εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της, λόγω των σχέσεων στελεχών του κόμματός της με ριζοσπαστικές παλαιστινιακές ομάδες και συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος.

Υποψήφια δήμαρχος της Αριστεράς αποκάλυψε τις σχέσεις μελών του Die Linke με το οργανωμένο έγκλημα

«Θα αναλάβω αποφασιστική δράση ενάντια σε κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος, βίας ή τρομοκρατίας. Έχω δώσει για αυτό τον λόγο μου στον λαό του Βερολίνου και θα το επιβάλω. Έχω καταστήσει σαφές ότι δεν θα με εκφοβίσει κανείς και πιστεύω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και κατανοητό να ανησυχεί κανείς για την οικογένειά του», δήλωσε η κυρία Εράλπ, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί συγκεκριμένα στο δημοσίευμα του περιοδικού ή στα εν λόγω πρόσωπα.

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Η Ελίφ Εράλπ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να σχηματίσει συνασπισμό στο Βερολίνο με τους Πράσινους και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), πολλά μέλη ωστόσο της Αριστεράς επικρίνονται λόγω αντισημιτικών τοποθετήσεών τους, στενές σχέσεις με ριζοσπαστικές παλαιστινιακές ομάδες και με το οργανωμένο έγκλημα. Στα εκλογικά πάρτι του κόμματος συμμετείχαν μεταξύ άλλων μέλη της συμμορίας των Ρέμο, αλλά και ο Ιμπραχίμ Ιμπραχίμ, υποστηρικτής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ταξινομημένο ως τρομοκρατική οργάνωση.

Χθες το πρωί το Spiegel έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με συνέντευξή της Ελίφ Εράλπ στο περιοδικό, στο οποίο είχε εκ παραδρομής επισυναφθεί σημείωμά της – πιθανότατα προς τους συνεργάτες της- στο οποίο ανέφερε ότι δεν θα απαντούσε σε ερωτήσεις για τις σχέσεις στελεχών με αντισημιτικούς και εγκληματικούς κύκλους, επειδή φοβόταν για την ασφάλειά της και την ασφάλεια της οικογένειάς της.

«Δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο τον εαυτό μου και την οικογένειά μου για χάρη του Spiegel. Τι να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε όλη τη συνέντευξη;», είχε σημειώσει η κυρία Εράλπ σε προσχέδιο των απαντήσεών της προς το περιοδικό, ενώ είχε γράψει:

«Υπάρχει ΠΡΟΒΛΗΜΑ! Ούτε εγώ ούτε ο σύζυγός μου θέλουμε να αναφερθούν ονόματα. Τους φοβάται αυτούς τους ανθρώπους, όπως κι εγώ». Ο εκπρόσωπός της απαντά ότι δεν μπορεί να διαγράψει την ερώτηση του δημοσιογράφου και η υποψήφια επανέρχεται: «Τι να κάνω τώρα; Δεν έπρεπε ποτέ να συμφωνήσω σε αυτή τη συνέντευξη».

Στη συνέντευξη που τελικά δημοσιεύθηκε, σε ερώτηση σχετικά με τον αντισημιτισμό στις τάξεις του κόμματός της και κυρίως για την βουλευτή Βανέσα Έμντε, η οποία αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, η υποψήφια δήμαρχος δήλωσε ότι γνώριζε μεν πολλούς από τους συναδέλφους της στο κόμμα οι οποίοι ήταν «πολύ αφοσιωμένοι» στο ζήτημα της Παλαιστίνης, δεν είχε όμως σκεφτεί ότι η εκστρατεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβάσεις σε μεμονωμένες εκδηλώσεις. Σε δεύτερη ερώτηση του Spiegel αν αναφέρεται στον Ιμπραχίμ Ιμπραχίμ, η πολιτικός της Αριστεράς δεν απαντά, ενώ τονίζει ότι θα προτιμούσε να μιλάει για την πολιτική στέγης και τις σχεδιαζόμενες απαλλοτριώσεις εταιριών ακινήτων προκειμένου να διαθέσει τα διαμερίσματά τους σε κατοίκους της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ