Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το AfD ανακοίνωσε ότι τον προηγούμενο μήνα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, τα οποία φέρονται να δημοσιεύτηκαν μετά από χακάρισμα.

Όπως μεταδίδει η Bild, χάκερ παραβίασαν λογαριασμούς e-mail μελών του ακροδεξιού κόμματος AfD και υπέκλεψαν πάνω από 421.000 μηνύματα. Μεταξύ αυτών, φέρεται να περιλαμβάνονται e-mail της επικεφαλής της παράταξης, Άλις Βάιντελ, του επίτιμου προέδρου Αλεξάντερ Γκάουλαντ, καθώς και του βουλευτή της Μπούντεσταγκ, Λάιφ-Έρικ Χολμ.

Advertisement

Advertisement

Λέγεται επίσης ότι έχουν δημοσιευθεί έγγραφα όπως ταυτότητες, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριασμών, πιστοποιητικά, αιτήσεις εγγραφής μέλους και καταστάσεις μελών από τοπικές οργανώσεις της AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ανάμεσά τους φέρεται να περιλαμβάνεται και αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Μάρκους Φρόνμαϊερ, αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και συμπρόεδρος του AfD στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Hackerangriff auf die AfD – angeblich mehr als 421.000 Mails im Netz veröffentlicht https://t.co/irhHy3DvEo https://t.co/WiJ327SvOs October 20, 2026

«Αυτή η επίθεση εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Όλοι οι χρήστες ενημερώθηκαν για το θέμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του AfD.

Εκπρόσωπος του κόμματος ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ήδη τον Σεπτέμβριο του 2026. Τότε φαίνεται ότι αντιγράφηκαν παράνομα τμήματα από λίγα γραμματοκιβώτια email, σύμφωνα με το euronews.

Αναφέρθηκε ότι οι περισσότεροι από τους λογαριασμούς που στοχοποιήθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν εδώ και χρόνια. Παραμένει ασαφές ποιος ευθύνεται για την επίθεση, καθώς και το αν έχουν διαρρεύσει επιπλέον δεδομένα.Η γνησιότητα των δημοσιευμένων στοιχείων και η ακριβής προέλευσή τους δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.