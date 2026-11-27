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Η ίδια ανέφερε ότι η συνειδητοποίηση του σεξουαλικού της προσανατολισμού ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών της χρόνων.

Η πολιτικός αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα οικογενειακή της ζωή και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της δημόσιας έκθεσης.

Η σύντροφός της επιδιώκει να προστατεύσει τα παιδιά τους από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση και τη δημοσιότητα.

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Σε προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με τις ερωτικές της προτιμήσεις προχώρησε η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ, μιλώντας για την έλξη που αισθάνεται τόσο προς τις γυναίκες όσο και προς τους άνδρες, αλλά και για την περίοδο που άρχισε να συνειδητοποιεί τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Σε συζήτησή της στο podcast «Zur Wahrheit gehört …» («Μέρος της αλήθειας είναι…»), των δημοσιογράφων Μαρκ Φέλιξ Σεράο και Αντρέας Ρόζενφελντερ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσουν και οι άνδρες, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, βρίσκω ελκυστικές τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες».

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Η Βάιντελ, που ζει στην Ελβετία μαζί με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ και τους δύο γιους τους, αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία αντιλήφθηκε πιο ξεκάθαρα τις ερωτικές της προτιμήσεις. Όπως εξήγησε, καθοριστική ήταν μια γνωριμία που έκανε όταν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο.

«Πιστεύω ότι η αποφασιστική στιγμή ήταν στο πανεπιστήμιο. Τότε ήταν πραγματικά μια υπέροχη γυναίκα, που ήταν τόσο όμορφη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Περιέργως της άρεσα και εγώ και πρακτικό όλο το πανεπιστήμιο την έβρισκε γοητευτική». Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, κράτησε δύο χρόνια.

German AfD Leader Alice Weidel:



I also find men attractive, incidentally. I find both women and men attractive.



I think the decisive moment came at university. There was a really wonderful woman who was incredibly beautiful.



Funnily enough, she liked me too, and practically… pic.twitter.com/khj3BBcwDj — Clash Report (@clashreport) November 27, 2026

Όπως αποκάλυψε, αρχικά προσπάθησε να μην αποκαλύψει τη σχέση της, ωστόσο η προσπάθειά της δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Θυμήθηκε, μάλιστα, μια βραδινή έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, όπου οι δύο γυναίκες χόρευαν αγκαλιασμένες. Η οικειότητά τους είχε γίνει αντιληπτή από αρκετούς συμφοιτητές τους, με έναν φίλο να τις ρωτά κάποια στιγμή: «Ε, δεν θέλετε να πάτε σπίτι σας;».

Εξηγώντας την απόφασή της να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα βλέμματα των άλλων, σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο η κοινωνία ήταν ακόμη λιγότερο δεκτική απέναντι στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Όπως ανέφερε, οι δικοί της γονείς αντιμετώπισαν την κατάσταση με σχετική ψυχραιμία, σε αντίθεση με τους γονείς της τότε συντρόφου της, οι οποίοι αντέδρασαν διαφορετικά.



Η επικεφαλής του AfD μίλησε επίσης για την κοινή ζωή της με τη Σάρα Μπόσαρντ, εξηγώντας πως η πολιτική της δραστηριότητα επηρεάζει αναπόφευκτα την καθημερινότητα της οικογένειάς τους.

Όπως είπε, η σύντροφός της θέλει να προστατεύσει τα παιδιά από την πολιτική αντιπαράθεση και τη δημόσια έκθεση που συνοδεύουν τη δική της πορεία. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, επιμένει να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολεία στην Ελβετία.

Η Βάιντελ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που έχει η δημοσιότητα στην προσωπική τους ζωή, επισημαίνοντας ότι «μας λείπει ο αυθορμητισμός στην καθημερινότητά μας».

Αναφερόμενη, τέλος, στις διαφορετικές πολιτικές απόψεις που έχουν κατά καιρούς οι δύο γυναίκες, περιέγραψε τη σύντροφό της ως «έναν άνθρωπος με εντελώς δική του άποψη», προσθέτοντας ότι σε ορισμένα θέματα είναι «σαφώς, πολύ πιο φιλελεύθερη» από την ίδια.