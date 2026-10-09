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«Δυστυχώς σήμερα όλα είναι πολιτική» είχε πει τη εκαετία του 1930 ο γερμανός συγγραφέας, μια άποψη που επιβεβαιώνεται μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγες ημέρες η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW ανακοίνωσε ότι απέσυρε την προσφορά μίσθωσης αυτοκινήτου της από το κοινοβούλιο της Σαξονίας-‘Ανχαλτ, μετά την εκλογή του ακροδεξιού Τομπίας Ράους στο αξίωμα του προέδρου του σώματος.

Με τον τρόπο αυτό, διαφοροποιεί τη θέση της απέναντι στην αλματώδη αύξη του ακροδεξιού κόμματος AfD το οποίο κέρδισε τις εκλογές στο συγκεκριμένο κρατίδιο, αρνούμενη να συνδέσει το όνομά της με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Zeit και το περιοδικό Der Spiegel, τον Νοέμβριο εκπνέει η μίσθωση της BMW 7 την οποία χρησιμοποιούσε ο προκάτοχος του κ. Ράους και η εταιρία είχε εγκαίρως υποβάλει πρόταση ανανέωσής της. Αυτή η πρόταση αποσύρθηκε μετά την εκλογή του νέου προέδρου.

«Ο Όμιλος BMW έχει ως αρχή να μην σχολιάζει τις σχέσεις με τους πελάτες του», ήταν η απάντηση της αυτοκινητοβιομηχανίας στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλός της Μίλαν Νεντελίκοβιτς δήλωσε πάντως πρόσφατα στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι «ο δεξιός λαϊκισμός και ο εθνικισμός είναι δηλητήριο για μια κοσμοπολίτικη επιχειρηματική τοποθεσία που ευδοκιμεί στο παγκόσμιο εμπόριο και όποιος ζητά απομονωτισμό και προστατευτισμό, δεν ενεργεί προς το συμφέρον της Γερμανίας ως επιχειρηματικής τοποθεσίας».

Ενδιαφέρον έχει σύμφωνα με το Spiegel, ότι παρόμοια στάση τηρούν και η Mercedes και Audi, καθώς ούτε αυτοί έχουν υποβάλλει προτάσεις μίσθωσης, με το AfD στην Σαξονία-‘Ανχαλτ να αναγκάζεται πλέον να στραφεί σε μη γερμανικά αυτοκίνητα.

Και επειδή όλα είναι όντως πολιτκή, η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Μπέατριξ φον Στορχ επικοινώνησε με τον΄γνωστό για τις ακροδεξιές του αξίες, Έλον Μασκ, ζητώντας του ένα Tesla.

Το ανησυχητικό είναι ότι μέχρι στιγμής, ούτε η Teslaαλλά ούτε και ο Μασκ έχουν απαντήσει – τουλάχιστον όχι μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων.