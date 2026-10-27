Μια BMW έπεσε σκόπιμα πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στην πόλη Νόισταντ αμ Ρύμπενμπεργκε, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας

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Πανικός προκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26/10/2026) σε πόλη της βόρειας Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μια BMW έπεσε σκόπιμα πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στην πόλη Νόισταντ αμ Ρύμπενμπεργκε, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τέσσερις έως πέντε από αυτούς να υποστούν τραυματισμούς, κάποιοι πιο σοβαρούς.

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Αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του συμβάντος έφτασαν γρήγορα και πυροβόλησαν προς το όχημα αλλά οι επιβάτες, ο αριθμός των οποίων είναι ακόμη άγνωστος, διέφυγαν με τα πόδια και παραμένουν ελεύθεροι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έστειλαν μεγάλο αριθμό προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων αστυνομικών, οι οποίοι ασφάλισαν τον τόπο του εγκλήματος. Χρησιμοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο και ένας αστυνομικός σκύλος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις αρχές, κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται σε κατάσταση που να απειλεί τη ζωή του. Από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και ότι τα θύματα πιθανότατα επιλέχθηκαν σκόπιμα.

«Η ακολουθία των γεγονότων και η ακριβής συμμετοχή των εμπλεκομένων εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της έρευνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό συμβαίνει λίγους μήνες μετά την επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της γιορτής του Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 29.

Στις 25 Ιουλίου, ο λιβανέζος-γερμανός τρομοκράτης του ISIS, Αμπντούλ Μπαλούτ, έριξε ένα φορτηγάκι πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρέλασης «Christopher Street Day» στην πρωτεύουσα.

Ο 21χρονος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε συγκρότημα κήπων στο Σπάνταου, στο δυτικό Βερολίνο.