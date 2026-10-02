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Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 18χρονος που έβγαλε παράνομα άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος αφού απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχώρησε σε έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο χθες το απόγευμα.

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Όταν μετέβη σε φαρμακείο, στην περιοχή του Ευόσμου, προς εκτέλεση της συνταγής, οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν από τον πραγματικό ασθενή για τον οποίο συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, καθώς του ήρθε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκε μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Ο 18χρονος κατηγορείται για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών/δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.