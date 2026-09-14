Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας 23χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι χρησιμοποιούσε λέιζερ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από το υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του γηπέδου διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός, από την έναρξη έως τη λήξη της αναμέτρησης κι ενώ βρισκόταν στις κερκίδες, χρησιμοποιούσε επανειλημμένα δείκτη λέιζερ (laser pointer), στρέφοντάς το προς ποδοσφαιριστές και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

Advertisement

Advertisement

Στη σύλληψή του προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το λέιζερ το οποίο και κατασχέθηκε. Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ