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Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 18χρονου Πακιστανού και των αλλοδαπών που μετέφερε.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, ο 18χρονος εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία οδό με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Στην προσπάθεια του αυτή προσέκρουσε σε δύο περιπολικά και το όχημα ακινητοποιήθηκε πλησίον των διοδίων Ωραιοκάστρου. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε, καθώς και τρεις εκ των μεταφερόμενων αλλοδαπών.

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Επιπλέον σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα ακόμη άτομο στο χώρο των αποσκευών. Άπαντες οι μεταφερόμενοι στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.