Εντονες βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε Σύβοτα λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσπρωτία. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (APOHXOS.GR / EUROKINISSI)

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ: Ερχονται βροχές και καταιγίδες – Βουτιά της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που περιλαμβάνουν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το επίπεδο συναγερμού θα επεκταθεί στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Το μήνυμα 112 ενεργοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί τρεις περιφέρειες, ενώ από την Κυριακή το επίπεδο συναγερμού θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής. Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, αυξάνοντας την επικινδυνότητα των φαινομένων.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε το προηγούμενο έκτακτο δελτίο σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Η προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Κυριακή.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το Σάββατο

Για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου προβλέπεται άστατος καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστούν και περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση στα δυτικά και τα βόρεια, όπου το μεσημέρι θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους στο βόρειο Ιόνιο και σε βορειοανατολικούς στο βόρειο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν προς την κεντρική Ελλάδα. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη, στη Δυτική Στερεά και αργότερα στη δυτική Πελοπόννησο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα αναμένονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

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Μήνυμα 112 στο Μεσολόγγι λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή, όπου από το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταγράφονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, μέσω του οποίου ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

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Red Code σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα – Ποιες περιοχές ακολουθούν την Κυριακή

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου.

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Με βάση τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου οι εξής περιφέρειες:

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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Ηπείρου.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 σε κατάσταση Red Code θα τεθούν επιπλέον οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Στόχος είναι να εξεταστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων που σχετίζονται με πλημμύρες και άλλα επικίνδυνα συνοδά φαινόμενα.

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Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται επίσης σε επιφυλακή, ενώ παραμένει ενεργό το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών και των φαινομένων που τις συνοδεύουν.

Σε Red Code η Ζάκυνθος – Πόσο νερό αναμένεται να πέσει στο νησί

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται και η Ζάκυνθος, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στο Ιόνιο έως και το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο νησί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, αλλά και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα αναμενόμενα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η βροχόπτωση θα φτάσει:

Τα 60 χιλιοστά στις χερσαίες περιοχές του νησιού.

Τα 100 έως 120 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους κατοικούν σε πυρόπληκτες περιοχές, αλλά και σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Αυξημένη επαγρύπνηση απαιτείται επίσης στις αγροτικές περιοχές, εξαιτίας του κινδύνου συσσώρευσης φερτών υλικών σε χειμάρρους, τάφρους και ρέματα. Προσοχή χρειάζεται ακόμη στα ευάλωτα σημεία της πόλης της Ζακύνθου, καθώς και στις παράκτιες περιοχές του νησιού.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα όλο το 24ωρο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, σε επιφυλακή καλούνται να παραμείνουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι εθελοντικές οργανώσεις.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες λόγω της κακοκαιρίας

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή όσο διαρκεί η κακοκαιρία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συγκεκριμένα, συνιστάται:

Να περιορίζονται οι μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και σημεία με συσσώρευση νερού.

Να υπάρχει αυξημένη προσοχή σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Να ακολουθούνται τα μηνύματα του 112 και οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρήσει την έντασή της έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

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