Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά από τους 20 βαθμούς της Παρασκευής στους 10 βαθμούς την ερχόμενη Δευτέρα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική πτώση από την Κυριακή και μετά.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας για μετακινήσεις.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Σε τροχιά σημαντικής μεταβολής εισέρχεται ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, με βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες, τις οποίες θα ακολουθήσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεγάλη αλλαγή αναμένεται από την Κυριακή.

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Αθήνα και Αττική: Βγαίνουν οι ομπρέλες

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φθάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, με περίπου 11 βαθμούς νωρίς το πρωί.

Περισσότερες βροχές αναμένονται το Σαββατοκύριακο, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα γίνει η πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα, όταν η μέγιστη στην πρωτεύουσα ενδέχεται να περιοριστεί στους 10 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιά και σταδιακή επιδείνωση

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή προβλέπεται η Παρασκευή, αλλά και μεγάλο μέρος του Σαββάτου. Από την Κυριακή ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα χρειάζεται προσοχή στην πιθανή εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου η εξέλιξη των φαινομένων πρέπει να παρακολουθείται με βάση τις νεότερες τοπικές προγνώσεις.

Πρόγνωση πενθημέρου

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Νεφώσεις και πιθανές μπόρες στην Αθήνα, συννεφιά στη Θεσσαλονίκη.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Βροχές στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρη βελτίωση στην Αθήνα με μέγιστη 20 βαθμούς και πιθανότητα βροχής το βράδυ.

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Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Μπόρες και στις δύο μεγάλες πόλεις, με μέγιστες 19 βαθμούς στην Αθήνα και 15 στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μέγιστες 16 βαθμοί στην Αθήνα και 13 στη Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Χειμωνιάτικο σκηνικό, με μέγιστες περίπου 10 βαθμούς και στις δύο πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ενδέχεται να πλησιάσει τον 1 βαθμό τη νύχτα.

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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου: Η ακριβής εξέλιξη απαιτεί επιβεβαίωση από νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Προσοχή στις βροχές και στην πτώση της θερμοκρασίας

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επικαιροποιήσεις της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα πριν από προγραμματισμένες μετακινήσεις. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εδώ έκτακτο δελτίο ή η ακριβής ένταση των ανέμων και των φαινομένων ανά περιφέρεια.

Από τους 20 στους 10 βαθμούς

Χαρακτηριστικό της μεταβολής είναι ότι στην Αθήνα, από τους 20 βαθμούς που προβλέπονται για την Παρασκευή, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περίπου στους 10 βαθμούς τη Δευτέρα. Ομπρέλες και χειμωνιάτικα πανωφόρια θα είναι απαραίτητα τις επόμενες ημέρες.

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Πηγή: Διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 26 Νοεμβρίου 2026. Για επίσημες προειδοποιήσεις: emy.gr.