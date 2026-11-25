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Μια πρόσκαιρη ανάπαυλα πριν από την επιστροφή των βροχοπτώσεων αποτελεί η σημερινή Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα και Αττική

Ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αυξάνεται η πιθανότητα βροχοπτώσεων, με εντονότερη αστάθεια το Σαββατοκύριακο.

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Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις, αλλά και ιδιαίτερα αισθητό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 13 βαθμούς Κελσίου, με περίπου 4 βαθμούς στις 8 το πρωί.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα – Άνεμοι

Η αναλυτική περιφερειακή πρόγνωση, οι εντάσεις των ανέμων και οι πιθανές χιονοπτώσεις χρειάζονται επιβεβαίωση από το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ πριν από τη δημοσίευση.

Η πρόγνωση του επόμενου πενθημέρου

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Διαστήματα ηλιοφάνειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με πρωινό κρύο.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Πιθανές μπόρες στην Αθήνα, αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Προσωρινή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Βροχές στη Θεσσαλονίκη και πιθανές βραδινές μπόρες στην Αθήνα.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Μπόρες και στις δύο πόλεις.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Βροχές και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Οι θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τετάρτη: Αθήνα 9–16°C, Θεσσαλονίκη 4–13°C (από τις 8 π.μ.).

Πέμπτη: Αθήνα 14–18°C, Θεσσαλονίκη 11–15°C.

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Παρασκευή: Αθήνα 15–20°C, Θεσσαλονίκη 12–15°C.

Σάββατο: Αθήνα 13–19°C, Θεσσαλονίκη 11–15°C.

Κυριακή: Αθήνα 8–15°C, Θεσσαλονίκη 6–12°C.

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Προειδοποιήσεις

Μέχρι την ώρα σύνταξης δεν είχαμε έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο παραμένει υπό αξιολόγηση.

Πηγές για επικαιροποίηση: ΕΜΥ https://www.emy.gr/, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (https://www.meteo.gr/deltio.cfm). Οι θερμοκρασίες των δύο πόλεων βασίζονται στα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα της 25ης Νοεμβρίου.

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