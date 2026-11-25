Μια πρόσκαιρη ανάπαυλα πριν από την επιστροφή των βροχοπτώσεων αποτελεί η σημερινή Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.
Αθήνα και Αττική
Ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αυξάνεται η πιθανότητα βροχοπτώσεων, με εντονότερη αστάθεια το Σαββατοκύριακο.
Θεσσαλονίκη
Ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις, αλλά και ιδιαίτερα αισθητό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 13 βαθμούς Κελσίου, με περίπου 4 βαθμούς στις 8 το πρωί.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα – Άνεμοι
Η αναλυτική περιφερειακή πρόγνωση, οι εντάσεις των ανέμων και οι πιθανές χιονοπτώσεις χρειάζονται επιβεβαίωση από το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ πριν από τη δημοσίευση.
Η πρόγνωση του επόμενου πενθημέρου
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Διαστήματα ηλιοφάνειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με πρωινό κρύο.
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Πιθανές μπόρες στην Αθήνα, αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Προσωρινή άνοδος της θερμοκρασίας.
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Βροχές στη Θεσσαλονίκη και πιθανές βραδινές μπόρες στην Αθήνα.
Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Μπόρες και στις δύο πόλεις.
Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Βροχές και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.
Οι θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Τετάρτη: Αθήνα 9–16°C, Θεσσαλονίκη 4–13°C (από τις 8 π.μ.).
Πέμπτη: Αθήνα 14–18°C, Θεσσαλονίκη 11–15°C.
Παρασκευή: Αθήνα 15–20°C, Θεσσαλονίκη 12–15°C.
Σάββατο: Αθήνα 13–19°C, Θεσσαλονίκη 11–15°C.
Κυριακή: Αθήνα 8–15°C, Θεσσαλονίκη 6–12°C.
Προειδοποιήσεις
Μέχρι την ώρα σύνταξης δεν είχαμε έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο παραμένει υπό αξιολόγηση.
Πηγές για επικαιροποίηση: ΕΜΥ https://www.emy.gr/, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (https://www.meteo.gr/deltio.cfm). Οι θερμοκρασίες των δύο πόλεων βασίζονται στα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα της 25ης Νοεμβρίου.