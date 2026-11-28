Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της προβλέποντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα.

Η κακοκαιρία επηρεάζει διάφορες περιοχές της χώρας, με την Αττική να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύουν προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, ενώ οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν κατακόρυφη πτώση σε όλη την επικράτεια, φτάνοντας έως και κάτω από το μηδέν.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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Νέα δεδομένα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας φέρνει η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την Κυριακή να αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα και την Αττική να μπαίνει στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι τη Δευτέρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου – Οι περιοχές σε συναγερμό

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη δυτική Πελοπόννησο και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Για την Κεντρική Μακεδονία ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, κυρίως στην Πιερία και τη Χαλκιδική.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Στο επίκεντρο η Αττική

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Στην Αττική αναμένονται βροχές, ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας. Η διαθέσιμη προειδοποίηση για ανέμους στην Αττική είναι κίτρινη από τις 21:00 έως τις 00:59 της Δευτέρας, με τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους 9 μποφόρ από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Αθήνα – Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ο υδράργυρος από τους 18 βαθμούς του Σαββάτου θα υποχωρήσει στους 15 την Κυριακή, στους 10 τη Δευτέρα και στους 8 την Τρίτη. Αυξημένη προσοχή σε υπόγειες διαβάσεις και σημεία κοντά σε ρέματα.

Θεσσαλονίκη – Έρχεται παγωνιά

Βροχοπτώσεις προβλέπονται το Σαββατοκύριακο, με σημαντική ενίσχυση του κρύου από την Κυριακή. Από τις αρχές Δεκεμβρίου οι ελάχιστες τιμές ενδέχεται να κινηθούν κάτω από το μηδέν.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία επιμένει. Στην Αθήνα αναμένονται βροχές κατά διαστήματα και ισχυροί άνεμοι, ενώ στη Θεσσαλονίκη σταδιακή βελτίωση. Οι ταξιδιώτες καλό είναι να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές πριν από την αναχώρησή τους.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες μπαίνει ο Δεκέμβριος. Στην Αθήνα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, ενώ στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αλλά ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να περιοριστούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς αξιόλογη άνοδο της θερμοκρασίας. Προσοχή στον παγετό στη βόρεια Ελλάδα.

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Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Διαστήματα ηλιοφάνειας στις δύο μεγάλες πόλεις, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό και νυχτερινό κρύο παραμένει αισθητό.

Οι θερμοκρασίες του εξαημέρου

Σάββατο 28/11: Αθήνα 14–18°C – Θεσσαλονίκη 8–13°C

Κυριακή 29/11: Αθήνα 9–15°C – Θεσσαλονίκη 4–9°C

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Δευτέρα 30/11: Αθήνα 7–10°C – Θεσσαλονίκη 0–8°C

Τρίτη 1/12: Αθήνα 5–8°C – Θεσσαλονίκη -2–8°C

Τετάρτη 2/12: Αθήνα 5–8°C – Θεσσαλονίκη -3–7°C

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Πέμπτη 3/12: Αθήνα 4–11°C – Θεσσαλονίκη 0–8°C

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Περιορίστε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων, μην διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους, ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές και ακολουθείτε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τα μηνύματα του 112.

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