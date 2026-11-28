Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου θα τεθούν σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης εν μέσω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Από την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια, συνοδευόμενη από ισχυρούς βόρειους ανέμους και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και να ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

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Οι χρωματικές προειδοποιήσεις του Σαββάτου

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση, κόκκινη προειδοποίηση αφορά το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά τη δυτική Πελοπόννησο και, από το βράδυ, την Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Αλλάζουν οι περιφέρειες σε Red Code την Κυριακή

Σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκονται οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου αναμένεται να τεθούν σε Red Code οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια και σταδιακά η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Η κατάσταση κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το χρώμα της μετεωρολογικής προειδοποίησης.

Ο καιρός στην Αθήνα και την Αττική

Νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με βροχές κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία εκτιμάται στους 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή αναμένονται βροχές, βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κίτρινη προειδοποίηση για ανέμους από τις 21:00 της Κυριακής έως περίπου τη 01:00 της Δευτέρας, τοπικά 8 μποφόρ.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις και βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πιερία και τη Χαλκιδική από τις 19:00 του Σαββάτου. Το ύψος της βροχής ενδέχεται να φθάσει τα 30 έως 60 χιλιοστά σε 12 ώρες. Την Κυριακή ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους στην Κεντρική Μακεδονία, έως 9 μποφόρ.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

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Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις και βροχές. Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών. Στη Θεσσαλία η επιδείνωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα η επιδείνωση αναμένεται κυρίως την Κυριακή. Ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες: 13–15°C στη βόρεια Ελλάδα και 19–21°C στην κεντρική και νότια χώρα. Στο βόρειο Αιγαίο αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές. Χιονοπτώσεις είναι πιθανές στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

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Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Στη Θεσσαλονίκη διαφαίνεται υποχώρηση των βροχοπτώσεων, ενώ στην Αθήνα παραμένει η πιθανότητα ασθενών βροχών. Αισθητό κρύο.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

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Ποδαρικό με χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα η μέγιστη εκτιμάται στους 8 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες τη νύχτα.

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Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Διατήρηση του κρύου, με ηλιοφάνεια και παγετό στη Θεσσαλονίκη και νεφώσεις στην Αθήνα.

Το πενθήμερο στην Αθήνα

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Σάββατο: 12–19°C, βροχές από το απόγευμα.

Κυριακή: 8–14°C, βροχές και βοριάδες.

Δευτέρα: 6–10°C, ασθενείς βροχές.

Τρίτη: 4–8°C, κρύο και άνεμοι.

Τετάρτη: 4–8°C, νεφώσεις.

Το πενθήμερο στη Θεσσαλονίκη

Σάββατο: 8–14°C, μπόρες.

Κυριακή: 4–9°C, βροχές.

Δευτέρα: 0–9°C, βελτίωση.

Τρίτη: −2–8°C, ηλιοφάνεια και παγετός.

Τετάρτη: −1–7°C, ηλιοφάνεια και παγετός.

Η θεαματική πτώση της θερμοκρασίας

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να υποχωρήσει κατά 11 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη κατά 7 βαθμούς μέσα σε λίγα 24ωρα.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων. Μη διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους. Ασφαλίστε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους. Αποφύγετε μεγάλα δέντρα και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων. Ακολουθείτε τις οδηγίες του 112.

Πηγές και σημείωση τεκμηρίωσης

ΕΜΥ: https://emy.gr/warnings

Πολιτική Προστασία: https://civilprotection.gov.gr/

Meteo: https://www.meteo.gr/

Η πρόγνωση πόλεων αφορά την πρωινή ενημέρωση στις 07:37 της 28ης Νοεμβρίου.