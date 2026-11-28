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Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το νησί της Κέρκυρας από τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 28ης Νοεμβρίου. Παράκληση προς τους πολίτες για μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις απευθύνει η Πυροσβεστικής Υπηρεσία με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί της Κέρκυρας σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 από τις Ω/7:30 έως και αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τις ακόλουθες κλήσεις:

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Στη βόρεια Κέρκυρα

•1κλήση για άντληση υδάτων

Στην Κεντρική Κέρκυρα

•7 κλήσεις για άντληση υδάτων

Στη Νότια Κέρκυρα

•7 κλήσεις για άντληση υδάτων .

Επιπλέον,στη Νότια Κέρκυρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Πετριτή, λόγω υπερχείλισης ρέματος,η Υπηρεσία κλήθηκε να προχωρήσει σε

•2 απομακρύνσεις ατόμων από τα οχήματα τους και μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, όπου απαιτείται.