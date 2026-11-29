Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια της χώρας- Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

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Στα λευκά «ντύθηκε» η Φλώρινα, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έφερε χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Χιόνια βρίσκονται στη Φλώρινα, στη Βεύη και στο Πισοδέρι, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε περιοχές της Ηπείρου, των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς και των Πρεσπών.

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Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Χιονοπτώσεις αναφέρονται ακόμη στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας και της Καρδίτσας. Στη Φλώρινα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους και στέγες, ενώ ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα στη Βεύη και στο Πισοδέρι.

Κομοτηνή: Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία λόγω θυελλωδών ανέμων



Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, από τις 23:00 χθες, 28 Νοεμβρίου, αποφάσισαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Όπως γνωστοποιείται με σημερινή ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού οδικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, ιδίως στα σημεία όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

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Πού χρειάζονται αλυσίδες

Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του παγετού που επικρατεί στην περιοχή. Παράλληλα, με αποφάσεις των Διευθυντών των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συγκεκριμένα σημεία των νομών Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας η κυκλοφορία πραγματοποιείται αποκλειστικά με ειδικού τύπου ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στην Κοζάνη το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό χωρίς περιορισμούς.

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες ανά νομό

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-Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η κυκλοφορία με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτική λόγω παγετού στα εξής σημεία:

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας – Βασιλίτσας, από το 13ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Ζιάκα – Περιβολίου – Αβδέλλας, από το 13ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

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Στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό και στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά απαιτούνται:

*Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας, μέσω Βιτσίου, από το 18ο έως το 28ο χιλιόμετρο.

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Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων, μέσω Κοτύλης, από το 25ο έως το 57ο χιλιόμετρο.

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*Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, μέσω Κλεισούρας, από το 22ο έως το 31ο χιλιόμετρο.

*Στο υπόλοιπο επαρχιακό, καθώς και σε όλο το εθνικό και δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν έχουν αναφερθεί περιορισμοί. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Α-27), καθώς και στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

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-Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καταγράφονται οι περισσότερες απαιτήσεις για αντιολισθητικό εξοπλισμό, με την υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αλυσίδων να αφορά:

*Την εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, μέσω Βίγλας, από το 1ο έως το 52ο χιλιόμετρο.

*Την επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς, μέσω Βιτσίου, από το 1ο έως το 30ό χιλιόμετρο.

*Τη νέα εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 1ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

*Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, μέσω Κλειδιού, από το 1ο έως το 32ο χιλιόμετρο.

*Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας, μέσω Κέλλης, από το 17ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

*Την επαρχιακή οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 1ο έως το 9ο χιλιόμετρο.

*Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α-27 από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας έως τον ισόπεδο κόμβο Νίκης.

*Την εθνική οδό Φλώρινας – Νίκης, από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο.

*Το επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Υποχρεωτικές αλυσίδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία

Πέρα από τα συγκεκριμένα τμήματα όπου η χρήση αντιολισθητικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική για την κυκλοφορία, οι αποφάσεις των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας προβλέπουν τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τη διέλευσή τους από ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου, όπου ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται χιονόπτωση. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας, την υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και τις συμβουλές οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

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