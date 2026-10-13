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Το θαλάσσιο drone «Πυρπολητής», που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕΠΑΛ) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, πρόκειται για ένα μη USV το οποίο, χωρίς υπερβολές, μπορεί να κάνει κυριολεκτικά…τα πάντα τα οποία θα ήθελε κάποιος από ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Το σκάφος αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από αξιωματικούς του ΠΝ με εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς φειδώ χρόνου και εργασίας, και παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος, που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή του σε γραμμή παραγωγής, ενώ το επόμενο βήμα επιδιώκεται να είναι η ανάπτυξη μεγαλύτερων μη επανδρωμένων και αυτόνομων σκαφών.

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε πως το κέντρο είναι «μη επανδρωμένων» και «αυτόνομων», σχολιάζοντας πως «το Αυτόνομο είναι ένα περαιτέρω βήμα από το Μη Επανδρωμένο, στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως κάτω από τον τελικό έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά δημιουργώντας τεράστιες δυνατότητες για το Ναυτικό μας, ιδιαίτερα σε έναν αρχιπελαγικό χώρο όπως το Αιγαίο.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι τα αυτόνομα συστήματα μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην επιτήρηση, στην αναγνώριση, στην προστασία λιμένων, στον ναρκοπόλεμο και στην ασφάλεια των υποδομών, ενώ «επίσης, όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν και μια πολύ μεγάλη υπηρεσία στο προσωπικό μας στον Στόλο. Ένα κομμάτι των αποστολών επιτήρησης και περιπολιών του Στόλου μπορεί να περάσει στα Αυτόνομα και στα Μη Επανδρωμένα συστήματα, ξεκουράζοντας το προσωπικό μας, ελαττώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις ημερών παραμονής στη θάλασσα».

«Πυρπολητής»

Αναφερόμενος στον «Πυρπολητή» ειδικότερα, τόνισε πως πρόκειται για ένα Μη Επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, ελληνικής σχεδίασης, έργο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ελληνικής ανάπτυξης και κατασκευής. «Εμείς το φτιάξαμε. Με ενσωματωμένες δυνατότητες λειτουργίας και ως Αυτόνομου, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο των δοκιμών του.Ένα σκάφος το οποίο μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, να επιτηρεί, να αναγνωρίζει, να λειτουργεί—όπως το όνομά του- λέει σαν σκάφος δυνατοτήτων επίθεσης εναντίον πλεόντων στόχων και γενικά να ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες δράσης. Και το επόμενο βήμα, βεβαίως, είναι η παραγωγή του “Πυρπολητή”— σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά επίσης…και στη σχεδίαση, σταδιακά, μεγαλύτερων Αυτόνομων και Μη Επανδρωμένων σκαφών στη θάλασσα».

Στόχος, σημείωσε ο υπουργός, είναι το 2030 η Ελλάδα να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων οχημάτων και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να είναι το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών.

Στα εγκαίνια της Διακλαδικής Σχολής Μη Επανδρωμένων, αλλά και των Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας. Ένα περαιτέρω βήμα, που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό μας στο Αρχιπέλαγος, με τα Αυτόνομα Συστήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην επιτήρηση και αναγνώριση, στην προστασία των λιμένων, στον ναρκοπόλεμο και στην ασφάλεια των υποδομών. Αυτό το νέο Πολεμικό Ναυτικό με τις σύγχρονες πλατφόρμες, θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της Πατρίδας. (από τον χαιρετισμό μου στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του ΠΝ) #HellenicNavy — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2026

Στο πλαίσιο των εγκαινίων έλαβε χώρα και στατική επίδειξη μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων επιφανείας, μεταξύ των οποίων και το «Corsair», καθώς και τα υποεπιφανείας «Pluto Plus» και «Plutino».

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Ο «Πυρπολητής» έχει μήκος 5 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων και υψηλή αυτονομία. Όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα σκάφος σχεδιασμένο για αποστολές επιφάνειας ISR ( Ιintelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας) και OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, RADAR επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.

Άλλα σκάφη της ευρύτερης κατηγορίας στην ελληνική «εργαλειοθήκη» είναι τα «Flexus» (θαλάσσια επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων), NIRIIS (θαλάσσια επιτήρηση, παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών), Blue Boat (υδρογραφικές έρευνες και συλλογή πληροφοριών θαλάσσιας περιοχής), ΜΕΣΕ (του ΚΕΤΑΚ, με δυνατότητα χρήσης και ως επανδρωμένο και εξοπλισμένο σύστημα καμερών- μπορεί να αναλάβει επιχειρήσεις επιτήρησης- περιπολίας- έρευνας και διάσωσης).

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Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τα «Κανάρης». Πρόκειται για μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας του ΚΕΤΑΚ (διαβάστε το προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ της HuffPost Greece) για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών, αλλά και χρήση ως drone κρούσης (καμικάζι).

Το «Corsair» της αμερικανικής Saronic έχει μήκος 7 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα άνω των 35 κόμβων και υψηλή αυτονομία. Διαθέτει ηλεκτροοπτικά συστήματα και ποικιλία αισθητήρων αναλόγως της αποστολής, εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών καθώς και την δυνατότητα συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη (swarming), για τον συντονισμό πολλαπλών σκαφών προς εκτέλεση σύνθετων αποστολών. Έχει ικανότητα ανάληψης μεγάλου αριθμού αποστολών όπως ISR (intelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας), OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), έρευνας και διάσωσης (SAR), κ.λ.π. Ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ανοικτή αρχιτεκτονική που του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης. Σημειώνεται πως τα Corsair έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και αξιοποιούνται επιτυχώς επί του πεδίου. Πρόσφατα δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν από το ΠΝ, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό LOR (Letter of Request) για την προμήθεια αριθμού σκαφών Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ.

Corsair (Πολεμικό Ναυτικό)

Όσον αφορά στα Pluto Plus και Plutino, πρόκειται για μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη για έρευνα, εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών.

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