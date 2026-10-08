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Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει διώξεις βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας για απόκτηση και κατοχή προστατευμένων πληροφοριών με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η εν λόγω υπόθεση δεν συνδέεται με το πρόσφατο περιστατικό ύποπτης δραστηριότητας που σημειώθηκε στη βάση της RAF Fairford.

Ο Τέντι Γιανγκ παραμένει υπό κράτηση και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Westminster Magistrates' Court για την εκδίκαση των σοβαρών αυτών κατηγοριών.

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Ένα μέλος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ μιας μη κατονομαζόμενης ξένης χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το BBC.

Ο 24χρονος Τέντι Γιανγκ, από το Μπέντφορντσιρ, κατηγορείται βάσει διατάξεων του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act – NSA), μεταξύ άλλων για την απόκτηση προστατευμένων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προς όφελος μιας μη κατονομαζόμενης ξένης δύναμης.

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Ο Γιανγκ παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Westminster Magistrates’ Court. Η διοικήτρια Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Πρόκειται για πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος ενός εν ενεργεία μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν συνδέονται με το πρόσφατο περιστατικό στη RAF Fairford, το οποίο οδήγησε σε αρκετές συλλήψεις, μετά την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας κοντά στη βάση.

Την Τρίτη, ένας έβδομος άνδρας συνελήφθη σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο εξακολουθεί να διερευνάται από την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Ο Γιανγκ συνελήφθη την Τρίτη στην κατοικία του στο Μπέντφορντσιρ.

Οι κατηγορίες αφορούν χρονικό διάστημα από τις 26 Νοεμβρίου 2024 έως τις 21 Μαΐου 2025 και περιλαμβάνουν την καταγγελλόμενη τέλεση πράξεων «προετοιμασίας για τη διάπραξη αδικήματος που αφορά την αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών», κατά παράβαση του σχετικού νόμου.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι το μέλος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού «απέκτησε, αντέγραψε, κατέγραψε ή διατήρησε προστατευμένες πληροφορίες, με την πρόθεση η συγκεκριμένη συμπεριφορά να αποβεί προς όφελος μιας ξένης δύναμης, γνωρίζοντας ή έχοντας υπόψη άλλες περιστάσεις που γνώριζε και από τις οποίες εύλογα θα έπρεπε να περιμένει ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν επιζήμια για την ασφάλεια ή τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η διοικήτρια Φλάναγκαν πρόσθεσε: «Έχουμε συνεργαστεί στενά με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς συναδέλφους στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς προχωρούσε η έρευνά μας, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό οποιωνδήποτε πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την υπόθεση».

Εκπρόσωπος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού επιβεβαίωσε ότι ένα μέλος του προσωπικού του έχει κατηγορηθεί και πρόσθεσε: «Καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Με πληροφορίες από BBC