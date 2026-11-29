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Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι δύο ομάδες αναφορικά με τη διεξαγωγή της σημερινής (29/11, 17:00) αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού διατηρούν την αβεβαιότητα, αναφέρει ο sport-fm.gr.

Παρότι ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τον χλοοτάπητα, το βασικό ζήτημα αφορά πλέον την ένταση των καιρικών φαινομένων και κυρίως την σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

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Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση των ανέμων και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες.

Ως εκ τούτου, άπαντες περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, με το ενδεχόμενο αναβολής να παραμένει ανοιχτό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.