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Σε μία σπουδαία συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου έφτασε ο Ατρόμητος, καθώς οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα για την μετακίνηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στους Βαυαρούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

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«Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας μας, Απόστολος Αποστολου και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!».