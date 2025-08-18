Απίστευτο είναι το «κράξιμο» που δέχτηκε ο Ματέο Γκεντουζί από τους συμπατριώτες του, λίγες μέρες μετά το φιλικό της ομάδας του, της ιταλικής Λάτσιο, με τον Ατρόμητο, που έλαβε χώρα το Σάββατο (16/8) στο “Manlio Scopigno”.

Η συμπεριφορά του Γάλλου μέσου δεν πέρασε απαρατήρηση από τα μίντια της πατρίδας του, ενώ αρκετά είναι επίσης τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ τα οποία στάθηκαν εκτενώς στη σύρραξη που εκτυλίχθηκε στο φιλικό παιχνίδι της Λάτσιο με τον Ατρόμητο.

«Πέσιμο» από τους Γάλλους στα social media

Σχόλια όπως «η κίνησή σου είναι απαράδεκτη, είσαι μικρός παίκτης» ή «τον Γκεντουζί μάλλον πρέπει να τον στείλουν στο UFC επειδή έχει επιλέξει λάθος άθλημα», ξεχωρίζουν κάτω από τη δημοσίευση της γαλλικής Lequipe, η οποία ανέβασε σχετικό βίντεο, από την επίμαχη φάση, στη σελίδα της στο Instagram.

Η κίνηση του Γκεντουζί που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Γάλλος μέσος έκανε μια απερίσκεπτη ενέργεια στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης της Λάτσιο με τον Ατρόμητο. Ο αστέρας της Λάτσιο και ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών της, έκανε ένα σκληρό φάουλ στον Ουεντραόγκο και την ώρα που ο παίκτης του Ατρόμητου ήταν πεσμένος στο χορτάρι, τον πλησίασε και τον χτύπησε εκτός φάσης με τις τάπες.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την αντίδραση του Κίνι, με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να πιάνει τον Γκεντουζί από την φανέλα, να τον σπρώχνει και να του ζητάει εξηγήσεις. Ο Γάλλος έκανε μάλλον πως δεν καταλάβαινε, ωστόσο μετά από μερικά δευτερόλεπτα αντέδρασε και έσπρωξε και εκείνος τον Κίνι.

Δεύτερη σύρραξη λίγα λεπτά αργότερα

Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μανσούρ στο κέντρο του γηπέδου προκάλεσε ξεσηκωμό στις τάξεις της Λάτσιο. Οι ποδοσφαιριστές της επιτέθηκαν στον Μανσούρ ζητώντας του τα «ρέστα» για τη συγκεκριμένη φάση, με τον Καστεγιάνος να πηγαίνει και να χτυπάει πισώπλατα τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου.

Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Γκεντουζί πήγε να χωρίσει τον Μανσούρ από τους συμπαίκτες του, τραβώντας τον μακριά. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, καθώς και ο Καστεγιάνος της Λάτσιο αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα και κατευθύνθηκαν για τα αποδυτήρια.

Εκεί ακολούθησε νέα σύρραξη, με τον Γκεντουζί να πραγματοποιεί ένα απίστευτο σπριντ, προκειμένου να προλάβει τον καυγά και να δηλώσει το παρών. Οι Γάλλοι φίλαθλοι πάντως φαίνεται πως δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά του συμπατριώτη τους και έγραψαν σχόλια όπως «πάντα ο Γκεντουζί». Ένας άλλος οπαδός σημείωσε ότι «με το που είδα για καυγά και Λάτσιο το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στον Γκεντουζί».

Il primo a difendere questa maglia, il primo a difendere i suoi compagni.

11 Mattéo Guendouzi. pic.twitter.com/4ptOQCXLLd — Spazio Lazio (@spazio_lazio) August 17, 2025

Με τον Γάλλο ασχολήθηκαν εκτενώς αρκετά μέσα της πατρίδας του όπως η Lequipe ή το RMC Sport, ενώ η επεισοδιακή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες τράβηξε την προσοχή των διεθνών μίντια.

