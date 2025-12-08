Credits: EUROKINISSI, MEGA - Η στιγμή που ο διαιτητής Ζαμπαλάς ακυρώνει το γκολ του Γιόβιτς

Σημαντικές απορίες γέννησε στον κόσμο της ΑΕΚ η απόφαση του διαιτητή Ζαμπαλά να ακυρώσει το γκολ του Λούκα Γιόβιτς, ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ του «δικέφαλου».

Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι ήταν στο 49ο λεπτό, όταν ο σέντερ φορ της ΑΕΚ έκανε από κοντά την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από την κεφαλιά του Ζοάο Μάριο.

Ωστόσο, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο διαιτητής της αναμέτρησης αποφάσισε πως το γκολ δεν πρέπει να μετρήσει, σφυρίζοντας φάουλ στον Ζοάο Μάριο, απόφαση την οποία δεν μπορούσαν να κατανοήσουν στον πάγκο της ΑΕΚ.

Ο Γιόβιτς φάνηκε να απορεί με την συγκεκριμένη απόφαση, ενώ αντίστοιχα ήταν τα ερωτήματα από πολλούς φίλους της «Ένωσης», οι οποίοι αδυνατούσαν να καταλάβουν τον πραγματικό λόγο.

Σύμφωνα με τον Ηλία Σπάθα, πρώην διαιτητή, στην διεκδίκηση του Ζοάο Μάριο με τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου δόθηκε φάουλ, κάτι που ο ίδιος θεώρησε πως είναι λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

«Κατά την διαιτητική μου κρίση και άποψη αυτό δεν είναι φάουλ. Το θεωρώ ως μία φυσιολογική ποδοσφαιρική διεκδίκηση. Δεν βλέπω απλωμένο χέρι, ούτε ο αμυνόμενος έπεσε κάτω. Κατά την άποψή μου κακώς ακυρώθηκε το γκολ», τόνισε ο πρώην διεθνής διαιτητής.

Βέβαια, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα, φαίνεται να υποστήριξε πως ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έκανε χέρι στην διεκδίκηση, λίγο προτού καταλήξει η μπάλα στον Γιόβιτς και στην συνέχεια στα δίχτυα του Χουτεσιώτη.

Να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη της αναμέτρησης και επικράτησε εύκολα με 4-1, με τον Γιόβιτς να σκοράρει δύο φορές, ενώ από ένα τέρμα πέτυχαν οι Πινέδα και Λιούμπισιτς. Ο Ατρόμητος το μόνο που κατάφερε είναι να μειώσει προσωρινά σε 3-1 στο 73′.