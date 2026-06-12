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Η ΠΑΕ ΑΕΚ οργάνωσε την Παρασκευή εκδήλωση προς τιμήν των μαθητών και των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί την Αθήνα.

Η επίσημη εκδήλωση έγινε στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Φιλαδέλφεια και το παρών έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος αλλά και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των δημοτικών αρχών και του πολιτικού κόσμου.

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Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης ο Ευάγγελος Ασλανίδης, ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο Αλέξης Αλεξίου και ο Αντώνης Ηλιόπουλος.

Χθες, μαθητές και εκπαιδευτικοί με επικεφαλής τον Διευθυντή της Σχολής κ. Δημήτρη Ζώτο ξεναγήθηκαν στο γήπεδο και στα Μουσεία Προσφυγικού Ελληνισμού και Ιστορίας της ΑΕΚ.

Η επίσκεψη τους αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία συνάντησης δύο ιστορικών θεσμών του Ελληνισμού που συνδέονται με την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της νέας γενιάς με τις κοινές πολιτιστικές και πνευματικές μας ρίζες.

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

Οσο ερχόμουν εδώ, έγραψα πρόχειρα σε ένα χαρτί 10 λέξεις να θυμηθώ γιατί δεν έχω μόνο έμπνευση σήμερα, αλλά και συγκίνηση. Και επειδή μερικές φορές με κατηγορούν για μεγάλες ομιλίες, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συμπυκνωμένος στην ομιλία μου μπορώ και να περάσω τα μηνύματα που θεωρώ απαραίτητα.

Μερικές φορές από πάθος, από ειλικρίνεια, από επανάσταση τα βάζω και με τους πολιτικούς, τα βάζω και με τους κρίσιμους παράγοντες που θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στη κοινωνία μας. Το ξεκαθαρίζω γιατί δεν είμαι κόλακας, αυτά που λέω τα εννοώ και όταν θέλω να μιλήσω σοβαρά, δε με σταματάει τίποτα.

Θέλω να κάνω μια μνεία στον πρώτο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνο Σπανούδη. Εναν φιλελεύθερο άνθρωπο που ήταν αυτός που που ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ το 1924. Θέλω να κάνω ειδική μνεία για τη νεολαία. Πασχίζω να βρουν μια νέα μέρα, να μπορούν να ονειρεύονται και στα πλαίσια αυτά η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα και απέναντι σε πράγματα που ξέρουμε όλοι εδώ και δεκαετίες ότι συμβαίνουν. Και τους αφιερώνω αυτό το νέο πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε.

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Για να μπορούν με όνειρα, με όραμα και με πίστη να καθοδηγούνται και να νιώθουν ότι στη πράξη δίνουν έμπνευση στη κοινωνία μας. Εχω πει αρκετές φορές ότι χωρίς το τρίπτυχο υγεία, παιδεία και αθλητισμός δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχημένες νέες γενιές. Η παιδεία παραπαίει, ο αθλητισμός είναι σε χειμέρια νάρκη.

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι ένα σύμβολο, ένα σημείο αναφοράς. Είναι η σκυτάλη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τη στιγμή που έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ξεκινάει η Μεγάλη του Γένους Σχολή. Παραλαμβάνει μια σκυτάλη, μια κληρονομία και για αυτό είναι ένα τεράστιο σύμβολο. Το σύμβολο που δείχνει πώς όταν ενώνονται οι ψυχές, η απώλεια γίνεται δημιουργία. Πώς μπορείς να προσδιορίσεις τι σημαίνει αντοχή. Οι τέσσερις λέξεις που μας εμπνεύσανε φέτος: η υπομονής, η επιμονή, η πίστη και το πάθος μπορούν να μετατρέψουν ένα τραγικό γεγονός σε δημιουργία και σε εξέλιξη.

Το μεγάλο αυτό μνημείο πολιτισμού και παιδείας είναι αυτό που θα μας δίνει έμπνευση για να θυμούνται οι παλιού και να μαθαίνουν οι νέοι. Η κληρονομιά και η παρακαταθήκη που έχουμε από το παρελθόν, πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα παιδιά για να κρατάμε τη σημαία πολύ ψηλά.

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Είπα στην προηγούμενη ομιλία μου ότι η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα, είναι στάση ζωής και θα είναι πάντα στο dna των προσφύγων. Θα είναι η ομάδα που θα είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία Σας αγαπώ!