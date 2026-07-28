Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Άπελντορν για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ! Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός, που νωρίτερα το μεσημέρι πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ, έφτασε στην «βάση» της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία και στην πόλη του Άπελντορν με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του βάζοντας την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο.

Ο Μάγερ, δηλαδή, υπογράφει τώρα στο ξενοδοχείο και ενσωματώνεται κι αυτός στην προετοιμασία της Ένωσης. Θυμίζουμε πως ο Μάγερ έρχεται έτοιμος καθώς έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ στην οποία και άνηκε μέχρι πρότινος.

Advertisement

Advertisement

Η ΑΕΚ τα προηγούμενα 24ωρα τελείωσε το deal με την Βόλφσπουργκ κάνοντας την υπέρβαση βγάζοντας από τα ταμεία της 6 εκατ ευρώ για να αποσπάσει το «ναι των Λύκων», ενώ έχει συμφωνήσει και με τον ίδιο τον παίκτη με τους Γερμανούς να κάνουν λόγο για συμβόλαιο που θα του αποφέρει 2 εκατ. ευρώ ετήσιες αποδοχές.