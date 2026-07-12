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Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μανού, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 43 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 43 ετών.

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Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η Αλβέρκα, μία από τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Πορτογάλος, εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ

Ο Μανού έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό τη σεζόν 2007/08, όταν φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ ως δανεικός από την Μπενφίκα. Με την Ένωση κατέγραψε 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας μέλος του ρόστερ εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης στην Κύπρο, φορώντας τις φανέλες του Ερμή Αραδίππου και της Πάφου, ενώ είχε σημαντική παρουσία και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η Μπενφίκα, στην οποία ανήκε για αρκετά χρόνια, αποχαιρέτησε επίσης τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του και στέλνοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Μανού βύθισε στη θλίψη όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας, με συλλόγους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.