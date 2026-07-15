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Μετά τη Σύρο και τη Μύκονο, η Πάρος αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του τροπαίου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ, με την Παροικιά να γεμίζει από χιλιάδες φίλους της ομάδας που έσπευσαν να το δουν από κοντά και να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία του νησιού, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα με έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.

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Το τρόπαιο τοποθετήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους της Ένωσης να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή εμπειρία. Οικογένειες, παιδιά και φίλοι της ΑΕΚ κάθε ηλικίας έδωσαν δυναμικό «παρών», όπως είχε συμβεί και στους προηγούμενους σταθμούς της περιοδείας.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του προέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, με στόχο να φέρει το τρόπαιο κοντά στους φιλάθλους της ομάδας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μέσα από αυτή την περιοδεία, οι φίλοι της Ένωσης που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος και να συμμετάσχουν στη γιορτή της ομάδας τους.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε φωτογραφίες από τη μεγάλη συγκέντρωση στην Παροικιά, όπου η προσέλευση του κόσμου παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες.

Μετά την επιτυχημένη στάση στην Πάρο, το τρόπαιο συνεχίζει το ταξίδι του στα νησιά του Αιγαίου, με επόμενο προορισμό τη Νάξο, όπου αναμένεται να γνωρίσει αντίστοιχα θερμή υποδοχή από τους φίλους της ΑΕΚ.