Η ΑΕΚ συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 4-1 του Ατρομήτου στην “OPAP Arena” και φτάνοντας στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε έτσι την πίεση σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μετρώντας πλέον 31 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος έμεινε στην 11η θέση με εννέα.

Το σκορ άνοιξε στο 18′ ο Ορμπελίν Πινέδα, με υπέροχη κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρότα. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με τον Ατρόμητο να προσπαθεί να απειλήσει κυρίως με τον Τσαντίλα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη ευκαιρίες με τον Γκατσίνοβιτς και τον Πήλιο, αλλά η άμυνα και ο τερματοφύλακας Χουτεσιώτης απέτρεψαν τα γκολ μέχρι το ημίχρονο.

Advertisement

Advertisement

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιόβιτς είδε το πρώτο του γκολ να ακυρώνεται για φάουλ, αλλά στο 64′ μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Μαρίν, γράφοντας το 2-0. Έξι λεπτά αργότερα, ο ίδιος επιθετικός πέτυχε και τρίτο γκολ, μετά από άψογη συνεργασία με τον Μαρίν. Ο Ατρόμητος μείωσε σε 3-1 στο 73′, με τον Τσαντίλα να εκμεταλλεύεται λάθος του Καλοσκάμη. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 86′ ο Λιούμπισιτς, ολοκληρώνοντας το πάρτι της ΑΕΚ στην έδρα της.

Με την εμφάνιση αυτή, η ΑΕΚ επέδειξε κυριαρχία σε κατοχή και δημιουργία φάσεων, κυριαρχώντας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Πινέδα, Γιόβιτς και Λιούμπισιτς ξεχώρισαν, οδηγώντας την ομάδα σε άνετη νίκη και δείχνοντας ότι συνεχίζουν με σταθερό ρυθμό την καταδίωξη των κορυφαίων θέσεων της Super League.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς (60′ Κοϊτά), Γιόβιτς.

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Μπάκου, Τσαντίλας.