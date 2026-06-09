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Ο Μάρκο Νίκολιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 και η Ένωση το… γιόρτασε με ένα νέο “επικό” video που δείχνει τον Σέρβο προπονητή σε ρόλο μαέστρου.

Μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, ο Μάρκο Νίκολιτς “κέρδισε” ένα νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ με αυξημένες αποδοχές.

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Ο Σέρβος τεχνικός υπέγραψε έτσι επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση για τρία ακόμη χρόνια και θα συνεχίσει να καθοδηγεί την… ορχήστρα του, όπως φαίνεται και στο σχετικό video των “κιτρινόμαυρων”.

Στο video εκτός από τον Νίκολιτς σε ρόλο μαέστρου, βρίσκονται και οι παίκτες της ΑΕΚ στην ορχήστρα με τα βιολιά.