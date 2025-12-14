Ο Ατρόμητος επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ για την 14η αγωνιστική της Super League με τα τέρματα του Σταυρόπουλου στο 17′ και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Φαν Φερτ. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ατρόμητος έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί αρκετών αγωνιστικών χωρίς νίκη στην έδρα του, κόντρα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δυσκολεύτηκε αρκετά και τελικά δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έπαιρνε πρωτοβουλίες και έφτανε συχνά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο 17′ ο Ατρόμητος κέρδισε το φάουλ από δεξιά και την εκτέλεση ανέλαβε ο Μίχορλ. Εκείνος, με ωραία σέντρα βρήκε τον Σταυρόπουλο στην μικρή περιοχή και ο Έλληνας αμυντικός εκμεταλλεύτηκε το ότι ο Παβλένκα έμεινε στην εστία του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ωραία κεφαλιά για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 18′ ο Τσάλοφ γύρισε ωραία από αριστερά για τον Κωνσταντέλια, αλλά το σουτ που έκανε από κοντά μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Λίγα λεπτά αργότερα, ο «δικέφαλος του Βορρά» έχασε νέα ευκαιρία, με τον Κένι να δίνει στον Ντεσπόντοφ και εκείνος στον Τσάλοφ, με τον Ρώσο να προσπαθεί να σκοράρει με τακουνάκι, χωρίς όμως να τα καταφέρνει (25′). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και η επικίνδυνη σέντρα του Τάισον από αριστερά, λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα του Χουτεσιώτη (36′).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ιδιαίτερα δραστήριος Κωνσταντέλιας, έπαιρνε συνεχώς πρωτοβουλίες και έμοιαζε να είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του Ατρόμητου. Στο 56′ ο Έλληνας διεθνής πέρασε δύο αμυντικούς από αριστερά, έφτασε σε θέση τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου απομάκρυνε.

Τον τελείωσε στις καθυστερήσεις

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ατρόμητος βγήκε με περισσότερους παίκτες στην κόντρα και η μπάλα έφτασε στον Μπάκου, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και μία ανάσα από το να κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Ωστόσο, το πλασέ που έκανε στην κίνηση ήταν κακό και η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζοβάρας ο οποίος μόλις πέρασε στον αγώνα σαν αλλαγή, βρέθηκε στον κενό χώρο, εκμεταλλεύτηκε την λάθος συνεννόηση ανάμεσα σε Παβλένκα και Κένι και ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φαν Φερτ, ο οποίος σημάδεψε σωστά και έκανε το 2-0 για τον Ατρόμητο, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος: (Ντούσαν Κέρκεζ) Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (Καραμάνης 86′), Μουτουσάμι, Τσιγκάρας, Μπάκου (Τζοβάρας 93′), Μιχορλ (Γκαρσία 74′), Τσαντίλας (Φαν Φερτ (74′)

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κένι, Κεζντιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ (Μπάμπα 63′), Μειτέ (Καμαρά 75′), Μπιάνκο (Οζντόεφ 63′), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ (Ιβανούσετς 79′), Τσάλοφ (Μύθου 63′)