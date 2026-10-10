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Ο Κετού άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο τέταρτο λεπτό και ο Μπαρτόλο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο εικοστό δεύτερο λεπτό.

Ο Ατρόμητος μείωσε το σκορ ένα λεπτό αργότερα με δυνατό σουτ του Ντάνι Γκαρθία μετά από γρήγορη αντεπίθεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα μειώθηκε αισθητά και το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο έως τη λήξη της αναμέτρησης.

Ένα γκολ του Μακέντα στο ογδοηκοστό δεύτερο λεπτό ακυρώθηκε από τον διαιτητή ως οφσάιντ μετά από έλεγχο της φάσης.

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Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχθηκε τον Ατρόμητο για την 6ης αγωνιστική της Super League, καταφέρνοντας να πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με 2-1.

Πριν από τη σέντρα, αμφότερες οι ομάδες έψαχναν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση. Τελικά, οι Αρκάδες ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, αξιοποιώντας το προβάδισμα που απέκτησαν στο πρώτο ημίχρονο.

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Το παιχνίδι:

Ο Αστέρας πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Έντερ τροφοδότησε τον Κετού στην αριστερή πλευρά και εκείνος με εύστοχο πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη, γράφοντας το 1-0.

Στο 11′, οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα. Ο Κώτσιρας έκανε σέντρα από τα δεξιά και ο Μπαρτόλο πήρε δυνατή κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση.

Ο Αργεντινός, ωστόσο, βρήκε δίχτυα στο 22ο λεπτό. Ο Μέντεζ κινήθηκε από τα αριστερά και έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Μπαρτόλο πήρε την κεφαλιά και διπλασίασε τα τέρματα του Αστέρα.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, καθώς μόλις ένα λεπτό αργότερα μείωσαν σε 2-1. Ο Ατρόμητος βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Τσιγγάρας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά προς το ύψος της περιοχής και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Ντάνι Γκαρθία, με δυνατό σουτ, νίκησε τον Παπαδόπουλο.

Στην συνέχεια, ο Αστέρας άγγιξε το τρίτο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Πιο συγκεκριμένα, στο 43′, ο Μέντεζ σέντραρε από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από αρκετούς ποδοσφαιριστές και έφτασε στον Κώτσιρα, το σουτ του οποίου κατέληξε πάνω στον Χουτεσιώτη.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε αισθητά σε σύγκριση με το πρώτο 45λεπτο. Η είσοδος του Παπακανέλλου έδωσε επιπλέον επιθετική ενέργεια στον Αστέρα και στο 77′, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δοκίμασε ένα φαλτσαριστό σουτ με το δεξί, χωρίς να δυσκολέψει ιδιαίτερα τον Χουτεσιώτη. Τρία λεπτά αργότερα, ο Έλληνας γκολκίπερ επικράτησε ξανά σε τετ α τετ με τον επιθετικό των γηπεδούχων.

Στο 82ο λεπτό, ο Μακέντα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ του Μέντεζ στην αρχή της φάσης. Στα λεπτά που απέμεναν δεν άλλαξε κάτι, με τον Αστέρα να διατηρεί το 2-1 και να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Αστέρας Τρίπολης (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης (31′ Τσίκο), Έντερ (90+1′ Ρικαρντίνιο), Κετού (71′ Παπακαννέλος), Μπαρτόλο (90+1′ Μπουζούκης), Μακέντα (90+1′ Καλτσάς)

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Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46′ Τσιλούλης, 74′ Κώτσης), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46′ Οφόρι), Γκαρθία (84′ Σερζίνιο), Περέα (73′ Τσαντίλας)