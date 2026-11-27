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Ο Γιάγκουσιτς σημείωσε το πρώτο γκολ για τους φιλοξενούμενους και μοίρασε την ασίστ στον Ραστόντερ για το δεύτερο τέρμα της ομάδας.

Η Νόρτζελαντ ισοφάρισε εκμεταλλευόμενη την αμυντική αστάθεια του Παναθηναϊκού και ένα αυτογκόλ του Κρίστιανσεν λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Λιντ πέτυχε το νικητήριο γκολ για τους γηπεδούχους, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και υποχρεώνοντας το τριφύλλι στην πρώτη του ήττα στο Conference League.

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Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα-ανατροπή με 3-2 από τη Νόρτζελαντ, παρότι είχε καταφέρει να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων μέχρι το 55ο λεπτό και έμοιαζε να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια άνετη επικράτηση.

Πιο συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» είδε τους Δανούς να σκοράρουν τρεις φορές με παρόμοιο τρόπο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της δόθηκαν στην πλάτη της άμυνας. Έτσι, οι εξαιρετικές εμπνεύσεις του Γιάγκουσιτς, με ένα εντυπωσιακό γκολ και μία εξαιρετική ασίστ, δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν την ανατροπή.

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Το παιχνίδι:

Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια ανήκε στη Νόρτζελαντ, η οποία στο 4ο λεπτό κατάφερε να διασπάσει την πίεση του Παναθηναϊκού. Ο Σαντιό κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά και μπήκε στην περιοχή, επιχειρώντας να απειλήσει τον Πένια, όμως οι αμυντικοί του «τριφυλλιού» απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Η πρώτη καλή στιγμή των φιλοξενούμενων καταγράφηκε στο 16′, με τον Γιάγκουσιτς. Αμέσως μετά, ο Κάνγκουα εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από την εστία, στην πρώτη πραγματικά επικίνδυνη φάση της αναμέτρησης.

Ο Γιάγκουσιτς επιχείρησε ξανά να απειλήσει από μακρινή απόσταση στο 22′, χωρίς αποτέλεσμα. Δύο λεπτά αργότερα, η Νόρτζελαντ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν ο Σαντιό συνέκλινε από τα δεξιά και δοκίμασε το αριστερό του πόδι, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια άουτ. Στο 26′, μετά από λάθος του Κάνγκουα στον χώρο του κέντρου, ο Αντέλ επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Πένια με μακρινό σουτ, χωρίς να βρει εστία.

Στο 28ο λεπτό ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να απειλήσει σοβαρά, με τον Χάνσεν να αντιδρά εξαιρετικά και να αποκρούει με τα πόδια την προσπάθεια του Κάνγκουα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Νόρτζελαντ μπλόκαρε την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν.

Προβάδισμα πριν την ανάπαυλα

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Στο 44′, ο Πελίστρι έκανε σημαντική επέμβαση στην άμυνα, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του να ξεκινήσει μια υποδειγματική αντεπίθεση. Εκεί, ο Ραστόντερ έστρωσε εξαιρετικά την μπάλα στον Γιάγκουσιτς και εκείνος έπιασε ένα ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, όμως η Νόρτζελαντ μπήκε πιο δυνατά μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο 47′, ο Λιντ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά οι παρεμβάσεις των Φαν Ντρόνγκελεν και Πένια δεν του επέτρεψαν να σκοράρει.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρήκε και δεύτερο γκολ στο 55ο λεπτό, με μια εξαιρετική συνεργασία. Ο Τσάπρας έδωσε την μπάλα στον Γιάγκουσιτς μέσα στην περιοχή και εκείνος, με εντυπωσιακό τακουνάκι, έβγαλε τον Ραστόντερ μόνο απέναντι από τον Χάνσεν. Ο τελευταίος εκτέλεσε ιδανικά και διαμόρφωσε το 0-2, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για τη νίκη.

Ανατροπή μέσα σε λίγα λεπτά

Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 61′, ο Λιντ εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα που δέχθηκε, βγήκε απέναντι από τον Πένια και με ψύχραιμο τελείωμα μείωσε σε 1-2.

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Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να ανακτήσει διαφορά δύο τερμάτων στο 74′. Ο Πελίστρι έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Λούζα επιχείρησε να σκοράρει με σουτ στην κίνηση, όμως ο Χάνσεν πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση.

Στο 76ο λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Κρίστιανσεν, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη του εμφάνιση, πάντως, εξελίχθηκε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς μόλις ένα λεπτό αργότερα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με αποτέλεσμα να γίνει το 2-2 για τη Νόρτζελαντ.

Οι Δανοί δεν σταμάτησαν εκεί. Σχεδόν δύο λεπτά μετά την ισοφάριση, ο Λιντ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έπειτα από ακόμη μία κάθετη πάσα που εκμεταλλεύτηκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έτσι, η Νόρτζελαντ ολοκλήρωσε την ανατροπή και πέρασε μπροστά με 3-2.

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Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και δημιούργησε μία ακόμη σημαντική ευκαιρία, ωστόσο το 3-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για το «τριφύλλι» στο Conference League.

Νόρτζελαντ (Ολσεν): Χάνσεν, Μάρκμαν, Νέλσον, Γουόκερ, Λαχτινμάκι, Ρέκιερ, Γιάνσεν, Ανκερσεν, Αντέλ, Λιντ, Σαντιό

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Ραστόντερ

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