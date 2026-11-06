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Ο Καλάμπρια άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 41ο λεπτό, αλλά ο Αλμέιδα ισοφάρισε άμεσα για τη βουλγαρική ομάδα λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο 68ο λεπτό, ο Ταμπόρδα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα έπειτα από ασίστ του Τεττέη, εξασφαλίζοντας το θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός παραμένει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, παρά την έντονη πίεση που άσκησε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ευκολότερα από ότι δείχνει το τελικό 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έκανε το 3/3 στην League Phase του Conference League και παραμένει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν χάρη στο ωραίο γκολ του Καλάμπρια στο πρώτο ημίχρονο, με την ΤΣΣΚΑ να απαντά άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Αλμέιδα. Παρόλα αυτά, ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το σώμα στο 68′ μετά την ασίστ του Τεττέη, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του.

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Το παιχνίδι:

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απείλησε πρώτη στο 7ο λεπτό, με τον Ιορντάνοφ να κινείται από τα αριστερά και να επιχειρεί σουτ. Η μπάλα κόντραρε στην πορεία της, ωστόσο ο Πένια δεν αιφνιδιάστηκε και απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήρθε στο 12’. Ο Αντίνο απέφυγε τον Ιβανόφ, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, όμως ο Λαπούκοφ αντέδρασε εξαιρετικά, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές αποκρούσεις.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Φαν Ντρόνγκελεν πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λούζα, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της βουλγαρικής ομάδας. Στο 21’, ο Αντίνο γύρισε την μπάλα από αριστερά και ο Λιβάι Γκαρσία επιχείρησε απευθείας σουτ, στέλνοντάς την πάνω από την εστία.

Κοντά στο γκολ ο Παναθηναϊκός που άνοιξε το σκορ με τον Καλάμπρια

Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» απείλησε ξανά στο 27’, όταν βρέθηκε σε τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά ο Λαπούκοφ απέκρουσε με τα πόδια. Ο γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ ήταν πρωταγωνιστής και στο 29’, καθώς σταμάτησε δύο φορές τις προσπάθειες του Καλάμπρια, αρχικά σε τετ-α-τετ και στη συνέχεια σε νέο πλασέ.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Λαπούκοφ συνεχίστηκε και στο 37’, όταν βγήκε νικητής και από την προσωπική μονομαχία με τον Ραστόντερ, ο οποίος επιχείρησε να τον νικήσει με ψηλοκρεμαστό πλασέ.

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Η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε τελικά στο 41ο λεπτό, με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία γκολ. Ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός με υπέροχο τακουνάκι έστρωσε την μπάλα στον Καλάμπρια και εκείνος με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Άμεση απάντηση η ΤΣΣΚΑ

Η απάντηση των Βούλγαρων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 44’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σένσι, ο Αλμέιδα βρήκε την μπάλα στην κίνηση και ισοφάρισε σε 1-1, αιφνιδιάζοντας το ΟΑΚΑ, που είχε μόλις πανηγυρίσει το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Ασταμάτητη πίεση και νέο προβάδισμα

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ξανά την έντασή του και μέσα σε μόλις τρία λεπτά δημιούργησε τρεις τελικές προσπάθειες μέσα στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων και ο Λαπούκοφ, ο οποίος σταμάτησε και το σουτ του Αντίνο στο 48’, κράτησαν το 1-1. Δύο λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της βουλγαρικής ομάδας απέκρουσε την προσπάθεια του Λιβάι, ενώ το γκολ του Ραστόντερ που ακολούθησε ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

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Η ΤΣΣΚΑ απείλησε στο 64’, όταν ο Εμπόνγκ πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γοδόι δοκίμασε το πόδι του με απευθείας σουτ, χωρίς να βρει στόχο.

Η είσοδος του Τεττέη έδωσε νέα ώθηση στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέκτησε την πίεσή του και στο 68’ πήρε ξανά το προβάδισμα. Ο Έλληνας επιθετικός έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον Βισέντε Ταμπόρδα, που από κοντινή απόσταση δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 2-1.

Στο 74’ ο Λαπούκοφ πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επέμβαση στο ενεργητικό του, αποκρούοντας το σουτ του Κυριακόπουλου. Τρία λεπτά αργότερα, η ΤΣΣΚΑ βρήκε δίχτυα με τον Γοδόι, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Καμαρά είχε υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Ιορντάνοφ, όμως ο διαιτητής δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί και το γκολ δεν μέτρησε. Στην εκτέλεση του φάουλ που ακολούθησε, ο Γκμπαμίν έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα (64’ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85’ Γιάγκουσιτς), Γκαρσία (76΄Ντέσερς), Ραστόντερ (64’ Τεττέη)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούκοφ, Πάστορ (55’ Ουόρου), Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας (46΄ Εμπόνγκ), Σολέ (46΄ Ζορντάο), Σένσι (70’ Μπραχίμι), Ioρντάνοφ, Γοδόι

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