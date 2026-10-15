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Η ελληνική ομάδα στοχεύει σε μια νίκη επανεκκίνησης μετά την πρόσφατη ήττα της στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς προβλήματα, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή για πρώτη φορά τον νεοαποκτηθέντα Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η βοσνιακή ομάδα συμμετέχει στη διοργάνωση ως πρωταθλήτρια της χώρας της, έχοντας εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στη φάση του πρωταθλήματος.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ούγγρος διαιτητής Μπέντσε Τσόνκα με τη συνδρομή του συστήματος VAR.

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Θέλει να κάνει καλό «ποδαρικό» στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45, Magenta Sport 3) στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League και πλέον ήρθε η ώρα για να αγωνιστεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, θέλοντας τη νίκη με ευρύ σκορ κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

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Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ υπέστη πριν από λίγες ημέρες την πρώτη της ήττα τη φετινή σεζόν, χάνοντας με 1-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» όμως βλέπουν την αναμέτρηση κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ως ένα ματς για να κάνουν μια ιδανική επανεκκίνηση.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην ίδια διοργάνωση, πριν από δυο σεζόν, αλλά το ματς τότε είχε διεξαχθεί στη Βοσνία και είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο με σκορ 1-1. Η ομάδα του Βίνκο Μαρίνοβιτς εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στη League Phase καθώς πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Βοσνία, ενώ βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογία, αφού προέρχεται από τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την Μπάνια Λούκα στο οποίο και επικράτησε 2-0.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός ποδοσφαιριστής είναι πιθανό δε να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» απέναντι στη βοσνιακή ομάδα, καθώς υπάρχει μία σκέψη να πάρει «ανάσες» ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νεαροί Ιάσονας Νεμπής, Τάκης Μπινιάρης και Βασίλης Λάβδας, καθώς και οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, που παραμένουν εκτός δράσης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ – Λιβάι, Αντίνο, Ντέσερς

Μπόρατς (Βίνκο Μαρίνοβιτς): Γιούρκας – Γιάκσιτς, Μάιερς, Καρολίνα, Ερέρα – Εσίτι, Γιότζιτς, Βούκοβιτς-Χίρος, Ντάτζιτς, Γιούρισιτς

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Διαιτητής: Μπέντσε Τσόνκα (Oυγγαρία)

Boηθοί: Μπουζάς/Μπορνεμίζα (Oυγγαρία)

VAR: Ταμάς Μπόγκναρ/ Φέρεντς Κάρακο

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4ος διαιτητής: Γκέργκο Μπογκάρ