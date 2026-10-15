Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπόρατς στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο της αναμέτρησης.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν νωρίς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς, ενώ ο Κάνγκουα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο εβδομηκοστό λεπτό της αναμέτρησης.

Η Μπόρατς μείωσε το σκορ σε 2-1 με τον Γιόγιτς στο ογδοηκοστό λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την τελική έκβαση του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, εξασφαλίζοντας έτσι τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, έφτασε στη νίκη στην πρεμιέρα του στην League Phase του Conference League κόντρα στην Μπόρατς.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και πήραν το προβάδισμα από νωρίς, χάρη στο πέναλτι του Ντέσερς. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στο 70′ με τον Κάνγκουα, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι, με τους πρωταθλητές Βοσνίας να μειώνουν με τον Γιόγιτς στο 80′.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι και απείλησε πρώτος στο 2ο λεπτό, όταν ο Κάνγκουα εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μεγάλη απόσταση, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν, όμως ο Γιούρκας απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα. Την παράβαση είχε κερδίσει ο Ντέσερς, έπειτα από on field review. Στο 9’, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε νέα εσχάτη των ποινών, ξανά μετά από ανατροπή του Ντέσερς, με τον ίδιο να αναλαμβάνει αυτή τη φορά την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια της Μπόρατς καταγράφηκε στο 16’, με τον Σάβιτς να επιχειρεί το πρώτο σουτ των Βόσνιων προς την εστία, χωρίς να δυσκολέψει τον Πένια. Στο 23’, ο Ουναΐ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά ο Γιούρκας ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την προσπάθεια.

Ο Κάνγκουα προσπάθησε να απειλήσει ξανά στο 32’ με κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο επόμενο δίλεπτο τα σουτ των Ταμπόρδα και Καλάμπρια δεν προβλημάτισαν τον 19χρονο τερματοφύλακα της Μπόρατς. Στο 39’, ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με το δεξί, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον νεαρό γκολκίπερ. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Μπόρατς επιχείρησε να αντιδράσει και στο 51’ δημιούργησε τη δεύτερη τελική της στο παιχνίδι. Ο Σανιτσάνιν πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Παναθηναϊκού.

Advertisement

Στο 52’, ο Ταμπόρδα έδωσε την μπάλα στον Καμαρά, ο οποίος έπιασε το σουτ, στέλνοντας όμως την μπάλα αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Στο 63’, ο Ουναΐ γύρισε την μπάλα προς το ύψος του πέναλτι, με τον Ταμπόρδα να σουτάρει, αλλά την προσπάθειά του να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ.

Μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, το «τριφύλλι» άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τη Μπόρατς, περιορίζοντάς την στην περιοχή της. Στο 65’ και στο 66’, οι Ταμπόρδα, Ντέσερς και Ουναΐ είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμα, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 70ο λεπτό. Ο Αντίνο κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και έφερε την μπάλα στη μικρή περιοχή, όπου ο Κάνγκουα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0.

Advertisement

Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων των «πράσινων», η Μπόρατς κατάφερε να μειώσει στο 80’. Ο Γιόγιτς επιχείρησε συρτό σουτ έξω από την περιοχή και νίκησε τον Πένια, διαμορφώνοντας το 2-1. Στα λεπτά που απέμεναν, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμά του και κράτησε τη νίκη, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ):Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ουναΐ (80′ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (67′ Γκαρσία), Αντίνο (80′ Ράστοντερ), Ντέσερς (67′ Τεττέη)

Μπόρατς (Μαρίνοβιτς): Γιούρκας, Τσίπετιτς (84′ Τσίπετιτς), Μάιερς, Σανίτσανιν, Ερέρα, Ρόγκουλιτς (74′ Ρόγκουλιτς), Γιόγιτς, Όγκρινετς, Σάβιτς, Χιρός (74′ Ντέκετ), Γιούρισιτς (87′ Βράνιες)

Advertisement

Δείτε εικόνες: