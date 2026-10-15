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Σοβαρό επεισόδιο αντισημιτισμού και ρητορικής μίσους σημειώθηκε πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για το Conference League. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, πραγματοποίησαν πορεία προς το γήπεδο Πόλιουντ, με ένα αυτοκίνητο στην κεφαλή της πομπής να μεταφέρει φέρετρο πάνω στο οποίο αναγραφόταν το όνομα του ολλανδικού συλλόγου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα με αναφορές στο Άουσβιτς και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ καταγράφηκαν και εκφράσεις αντισημιτικού περιεχομένου.

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Ειδικότερα, ακούστηκαν συνθήματα όπως “Άουσβιτς” και “Σήκω, Αδόλφε”, ενώ ορισμένοι οπαδοί προχώρησαν σε εκφράσεις μίσους κατά των Εβραίων, ενώ καταγράφηκαν αναφορές στους Ουστάσι, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στοχοποίηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ιστορικό υπόβαθρο που συνδέεται με την οπαδική του ταυτότητα. Ο Άγιαξ έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρούς συμβολικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ, παρότι δεν αποτελεί εβραϊκό σύλλογο.

Μέρος των οπαδών του χρησιμοποιεί εβραϊκά σύμβολα και το προσωνύμιο «Superjoden», που μεταφράζεται ως «Σούπερ Εβραίοι». Αυτή η ταυτότητα, η οποία έχει υιοθετηθεί από μερίδα των υποστηρικτών του, έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για αντισημιτικές προσβολές από αντίπαλους οπαδούς.

Ενόψει του αγώνα στο Πόλιουντ, οι Αρχές ανακοίνωσαν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, καθώς στην πόλη αναμένονταν περίπου 1.900 Ολλανδοί φίλαθλοι, μαζί με χιλιάδες υποστηρικτές της Χάιντουκ.