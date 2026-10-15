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Σοβαρό επεισόδιο αντισημιτισμού και ρητορικής μίσους σημειώθηκε πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για το Conference League. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, πραγματοποίησαν πορεία προς το γήπεδο Πόλιουντ, με ένα αυτοκίνητο στην κεφαλή της πομπής να μεταφέρει φέρετρο πάνω στο οποίο αναγραφόταν το όνομα του ολλανδικού συλλόγου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα με αναφορές στο Άουσβιτς και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ καταγράφηκαν και εκφράσεις αντισημιτικού περιεχομένου.

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🇭🇷🇳🇱 Torcida have begun their march ahead of the match against Ajax, with reports of chants including “Crush the Jews,” “Auschwitz” and “Wake up, Adolf,” as well as “Come on, Ustaše.” [Slobodna Dalmacija] https://t.co/ABisrlkVq4 — TheCroatian (@TheCroatian_) October 15, 2026

Ειδικότερα, ακούστηκαν συνθήματα όπως “Άουσβιτς” και “Σήκω, Αδόλφε”, ενώ ορισμένοι οπαδοί προχώρησαν σε εκφράσεις μίσους κατά των Εβραίων, ενώ καταγράφηκαν αναφορές στους Ουστάσι, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στοχοποίηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ιστορικό υπόβαθρο που συνδέεται με την οπαδική του ταυτότητα. Ο Άγιαξ έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρούς συμβολικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ, παρότι δεν αποτελεί εβραϊκό σύλλογο.

Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo "Ajax", a zatim su vikali "Gazi Židove". https://t.co/I3GLIhoCXd — Index.hr (@indexhr) October 15, 2026

Μέρος των οπαδών του χρησιμοποιεί εβραϊκά σύμβολα και το προσωνύμιο «Superjoden», που μεταφράζεται ως «Σούπερ Εβραίοι». Αυτή η ταυτότητα, η οποία έχει υιοθετηθεί από μερίδα των υποστηρικτών του, έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για αντισημιτικές προσβολές από αντίπαλους οπαδούς.

Ενόψει του αγώνα στο Πόλιουντ, οι Αρχές ανακοίνωσαν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, καθώς στην πόλη αναμένονταν περίπου 1.900 Ολλανδοί φίλαθλοι, μαζί με χιλιάδες υποστηρικτές της Χάιντουκ.