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Ο ίδιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή του Παναθηναϊκού σε μεγάλο πολυαθλητικό οργανισμό, αναλαμβάνοντας διοικητικά καθήκοντα και την προεδρία του συλλόγου σε πολλές περιόδους.

Η προσφορά του επεκτάθηκε σε κορυφαίες θέσεις του ελληνικού αθλητισμού, καθώς διετέλεσε πρόεδρος στον ΣΕΓΑΣ και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για αρκετά χρόνια.

Το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει σήμερα το όνομά του, τιμώντας την πολυετή αθλητική και διοικητική του πορεία στον χώρο του αθλητισμού.

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Υπάρχουν άνθρωποι που το όνομά τους ταυτίζεται τόσο βαθιά με έναν σύλλογο, ώστε παραμένει ζωντανό πολλές δεκαετίες μετά τον θάνατό τους. Ο Απόστολος Νικολαΐδης υπήρξε ένας από αυτούς.

Γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1896 και πέθανε στις 15 Οκτωβρίου 1980, σε ηλικία 84 ετών. Υπήρξε αθλητής, διοικητικός παράγοντας και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην οργανωτική ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

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Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό δεν περιορίστηκε στην προεδρία. Ήταν μια σχέση ζωής, που άρχισε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και συνεχίστηκε στα διοικητικά γραφεία.

Ο αθλητής που αγωνίστηκε στην Αμβέρσα το 1920

Πολύ πριν γίνει παράγοντας, ο Νικολαΐδης υπήρξε πολυσύνθετος αθλητής. Ασχολήθηκε με τον στίβο, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα, σε μια εποχή κατά την οποία οι αθλητές συχνά συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα αγωνίσματα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας το 1920 εκπροσώπησε την Ελλάδα στον στίβο, συμμετέχοντας στο δέκαθλο και στο πένταθλο.

Η συμμετοχή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η Ελλάδα προσπαθούσε τότε να οργανώσει τον σύγχρονο αθλητισμό της, ενώ οι Αγώνες του 1920 ήταν οι πρώτοι μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Νικολαΐδης δεν κατέκτησε ολυμπιακό μετάλλιο. Επομένως, ο χαρακτηρισμός «Ολυμπιονίκης» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερη ελληνική έννοια του αθλητή που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

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Ο άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με το Τριφύλλι

Ο Απόστολος Νικολαΐδης ανήκε στη γενιά των ανθρώπων που συνέβαλαν στη μετατροπή του Παναθηναϊκού από έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο σε έναν μεγάλο πολυαθλητικό οργανισμό.

Ανέλαβε σημαντικές διοικητικές ευθύνες και διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου σε διαφορετικές περιόδους.

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Η συμβολή του συνδέθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση των ερασιτεχνικών τμημάτων και τη διατήρηση της πολυαθλητικής ταυτότητας του Παναθηναϊκού.

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και το γήπεδο που πήρε το όνομά του

Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιστορικά τοπόσημα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Η έδρα του Παναθηναϊκού διαμορφώθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 1920 και εγκαινιάστηκε το 1922. Ακολούθησαν επεκτάσεις και ανακατασκευές, καθώς οι ανάγκες του συλλόγου και του ποδοσφαίρου μεγάλωναν.

Μετά τον θάνατο του Απόστολου Νικολαΐδη, το γήπεδο ονομάστηκε προς τιμήν του «Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης».

Έτσι, το όνομα ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε και διοίκησε τον Παναθηναϊκό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

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Πρόεδρος και στον ΣΕΓΑΣ και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

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Η προσφορά του δεν περιορίστηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Νικολαΐδης ανέλαβε κορυφαίες θέσεις στη διοίκηση του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ άλλων στον ΣΕΓΑΣ και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Συνέδεσε την πορεία του με την ανάπτυξη του στίβου, τη διοργάνωση αγώνων και τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας.

Ανήκε σε μια εποχή κατά την οποία η αθλητική διοίκηση βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική ενασχόληση παραγόντων, πριν από τη σημερινή επαγγελματική και εμπορική οργάνωση των μεγάλων συλλόγων.

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Μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού αθλητισμού

Ο Απόστολος Νικολαΐδης έζησε τη μετάβαση από τον αθλητισμό των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα στο οργανωμένο ποδόσφαιρο των μεγάλων γηπέδων και των πολυπληθών φιλάθλων.

Πρόλαβε δύο παγκόσμιους πολέμους, τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις της Ελλάδας και την τεράστια μεταμόρφωση του αθλητισμού.

Στις 15 Οκτωβρίου 1980 έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που ξεκίνησε από τους στίβους και έφτασε στην κορυφή της αθλητικής διοίκησης.

Σήμερα, κάθε φορά που ακούγεται η φράση «πάμε στη Λεωφόρο», πίσω από το γήπεδο, τις κερκίδες και τις αναμνήσεις χιλιάδων φιλάθλων υπάρχει και το όνομα του ανθρώπου που συνδέθηκε με την ιστορία του: Απόστολος Νικολαΐδης.