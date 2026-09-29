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Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ η ΠΑΕ Άρης, για οπαδικό γκράφιτι που είχε δημιουργηθεί έξω από το «Κλεάνθης Βικελίδης» και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το συγκεκριμένο γκράφιτι βρισκόταν σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Άρη, επί της οδού Αλκμήνης στη Χαριλάου, και είχε βρεθεί στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το περιεχόμενό του.

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Στο συγκεκριμένο γκράφιτι δέσποζαν δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια μπουλντόγκ (σ.σ. έμβλημα του Συνδέσμου Φιλάθλων Άρη «Super 3») κρατώντας ρόπαλα του μπέιζμπολ, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις φιγούρες πεσμένες στο έδαφος.

Το περιεχόμενο του γκράφιτι είχε οδηγήσει σε εισαγγελική έρευνα, προκειμένου να εξεταστεί εάν το μήνυμα μπορούσε να θεωρηθεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και εάν προέκυπταν ποινικές ευθύνες.

Από την πλευρά του Άρη, πάντως, υπάρχει έντονη αντίδραση για την απόφαση της ΔΕΑΒ. Οι Θεσσαλονικείς θεωρούν ότι η Επιτροπή δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία απέναντι σε αντίστοιχες περιπτώσεις γκράφιτι που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, στην περίπτωση του συγκεκριμένου γκράφιτι, αυτό σβήστηκε σχεδόν αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό (σ.σ. στο πρόσφατο Άρης – Ηρακλής), με τη ΔΕΑΒ να επιβάλλει τελικά το πρόστιμο βασιζόμενη σε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.