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Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο εικοσάλεπτο δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά και οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες μειώθηκαν σημαντικά.

Ο Ηρακλής έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της επανάληψης στο εβδομηκοστό τέταρτο λεπτό, όταν ο Μάρκες δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Το τελικό 0-0 σφράγισε την επιστροφή του τοπικού ντέρμπι στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναμονής.

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Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επέστρεψε στη Stoiximan Super League έπειτα από 15 χρόνια, όμως Άρης και Ηρακλής δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή με γκολ, μένοντας στο 0-0 για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο 20λεπτο, δημιουργώντας αρκετές σημαντικές ευκαιρίες. Ο Ηρακλής ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Ίβι Λόπεθ να επιχειρεί σουτ που πέρασε ψηλά άουτ.

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Η απάντηση του Άρη ήταν άμεση. Στο 5’ ο Γιαννιώτας συνέκλινε από τα αριστερά και με δυνατό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ. Ο Γιαννιώτας έκανε τη σέντρα, ο Αθανασιάδης δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Μορόν πήρε το ριμπάουντ, όμως το τελείωμά του πέρασε λίγο άουτ.

Ο Άρης συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Ο Καντεβέρε αστόχησε από καλή θέση, ενώ στο 12’ ο Χόνγκλα πήρε την κεφαλιά μετά από νέα σέντρα του Γιαννιώτα, χωρίς να βρει εστία.

Στο 15’ ο Καντεβέρε τροφοδότησε τον Ράτσιτς μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του τελευταίου πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γκαρέ να δοκιμάσει το πόδι του, χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά τις εννέα τελικές προσπάθειες στο πρώτο 20λεπτο, ο Άρης δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε γκολ. Σταδιακά ο ρυθμός έπεσε, ο Ηρακλής ισορρόπησε την κατάσταση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες μειώθηκαν αισθητά. Ο Άρης δεν είχε την ένταση του πρώτου μέρους, ενώ ο Ηρακλής παρέμενε οργανωμένος και περίμενε την ευκαιρία του.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τον «Γηραιό» ήρθε στο 74’. Ο Νιζέ έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, όμως ο Μάρκες δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση και έχασε την ευκαιρία να χαρίσει στην ομάδα του ένα μεγάλο διπλό.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Άρη να αφήνει δύο βαθμούς στην έδρα του και τον Ηρακλή να φεύγει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με έναν πολύτιμο βαθμό, στο πρώτο ντέρμπι των δύο ομάδων στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 15 χρόνια.