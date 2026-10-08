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Ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Πέμπτη (10/9).

Σύμφωνα με όλα όσα έχει πει πρόσφατα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, οι εργασίες στους τέσσερις πυλώνες βρίσκονται στην τελική τους φάση ενόψει της τοποθέτησης του στεγάστρου, ενώ έχουν ήδη μπει οι κερκίδες στην ανατολική και τη δυτική πλευρά και συνεχίζονται οι εργασίες στον βορρά και στον νότο, κάτι που και στο βίντεο.

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Η εικόνα που παρουσιάζει πλέον το εργοτάξιο στον Βοτανικό είναι αυτή ενός έργου που εξελίσσεται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, με στόχο να καλυφθεί ο χρόνος που έχει χαθεί και να τηρηθεί το βασικό ορόσημο της 30ής Σεπτεμβρίου 2027.

Παράλληλα με την κατασκευή του νέου γηπέδου, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει σταδιακά την εικόνα της περιοχής.

Γύρω από το γήπεδο, σε έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, πραγματοποιούνται ήδη έργα αστικής ανάπλασης με έμφαση στην ενίσχυση του πρασίνου και στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου.

Στο ίδιο πλαίσιο προχωρούν και οι εργασίες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής ανάπλασης του Βοτανικού.

Η εξέλιξη των παρεμβάσεων σε πολλαπλά μέτωπα έχει ως στόχο όχι μόνο την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, με παρεμβάσεις που αναμένεται να έχουν ευρύτερο αποτύπωμα στην Αθήνα.

Αναμένεται να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα σε όλη την Ευρώπη και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές που υπάρχουν και στα μεγάλα, ευρωπαϊκά γήπεδα αυτή τη στιμή.



«Πρόοδος σε κάθε επίπεδο» είναι το εύγλωττο σχόλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο «παλάτι» της ομάδας.