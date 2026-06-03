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Μια νέα εποχή σχεδιάζεται για την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλυσε το πλάνο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων μετά την οριστική μετακόμιση στον Βοτανικό.

Όπως είναι γνωστό, η φετινή αγωνιστική χρονιά ήταν η τελευταία που το Τριφύλλι έδωσε τα παιχνίδια του στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

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Από τη νέα σεζόν, η ομάδα θα φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ ενόψει της μετάβασης στο νέο της «σπίτι». Το γήπεδο της Αθήνας θα συνεχίσει αρχικά να χρησιμοποιείται από την Κηφισιά, ωστόσο το πλάνο για το απώτερο μέλλον είναι εντελώς διαφορετικό.

Συγκεκριμένα, μέσα από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία», ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ τόνισε πως «Υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα» για την επόμενη ημέρα. Σκοπός της διοίκησης είναι να μην αλλοιωθεί η σύνδεση του κλαμπ με τον χώρο.

Η βασική πρόταση προβλέπει τη διατήρηση της εξέδρας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως και των δύο πετάλων. Βάσει της μακέτας που παρουσιάστηκε, ο περιβάλλοντας χώρος θα διαμορφωθεί σε πάρκο πλαισιωμένο από ανοιχτή πισίνα, καθώς και από γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Πρόκειται για ένα μακρόπνοο σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου εξαρτάται φυσικά από τις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων.