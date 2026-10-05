Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε με ένα βίντεο την εξέλιξη των εργασιών στον Βοτανικό, δείχνοντας σε τι φάση βρίσκεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων βρέθηκε στον Βοτανικό και επιθεώρησε τις εργασίες τόσο στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού όσο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Όσον αφορά το γήπεδο του τριφυλλιού, ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε πως τα έργα βρίσκονται στην τελευταία φάση και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή, μπορεί να τοποθετηθεί το στέγαστρο στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα
«Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!
Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.
Ποδοσφαιρικό γήπεδο: Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο.
Υποδομές & συνοδά έργα: Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε».