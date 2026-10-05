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Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε με ένα βίντεο την εξέλιξη των εργασιών στον Βοτανικό, δείχνοντας σε τι φάση βρίσκεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων βρέθηκε στον Βοτανικό και επιθεώρησε τις εργασίες τόσο στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού όσο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Όσον αφορά το γήπεδο του τριφυλλιού, ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε πως τα έργα βρίσκονται στην τελευταία φάση και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή, μπορεί να τοποθετηθεί το στέγαστρο στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου.

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Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!



☘️ Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.



⚽… pic.twitter.com/BhKeclRLFY — Haris Doukas (@h_doukas) October 5, 2026

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Ποδοσφαιρικό γήπεδο: Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο.

Υποδομές & συνοδά έργα: Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε».