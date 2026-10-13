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Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 12-10-2026, -2- άτομα, ηλικίας 17 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Βοτανικού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού για -κατά περίπτωση- παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση.

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Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 12-10-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Βοτανικού όπου απέρριψαν στερεά απόβλητα (μπάζα).

Στη θέα των αστυνομικών οι ανωτέρω δράστες δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις τους και επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Κατά την καταδίωξη, ο 37χρονος οδηγός παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς, ενώ ο 17χρονος καθ΄όλη τη διάρκεια παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο.

Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και οδήγησαν τους -2- δράστες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Επιπρόσθετα σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους -1.340- ευρώ.