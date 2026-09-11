Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα, ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 34.000 έως 35.000 θέσεων.

Οι μελετητικές ομάδες στοχεύουν στην κατάθεση αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας τον προσεχή Δεκέμβριο.

Το νέο γήπεδο θα διαθέτει ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον με κερκίδες που θα βρίσκονται πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Στο βόρειο τμήμα σχεδιάζεται το Fan Wall, μια ενιαία κερκίδα 8.700 θέσεων για τους οργανωμένους οπαδούς.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης χώρους φιλοξενίας, σουίτες, θέσεις για δημοσιογράφους και ειδική κερκίδα για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026) στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της ομάδας, την εξέλιξη των σχεδίων για τη Νέα Τούμπα.

Πώς εξελίσσονται τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα

Στόχος του αρχιτεκτονικού οράματος είναι το γήπεδο να μετράει 34,000 – 35,000 θέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Πέταλο, το Fan Wall, που θα είναι 9.000 θέσεων.

Advertisement

Advertisement

Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι εταιρείες και οι μελετητικές ομάδες που έχουν αναλάβει επιμέρους τομείς του έργου. Μεταξύ αυτών και η SALFO, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Παναγιώτη Τουμπανάκη, να αναφέρει:

«Είμαι χαρούμενος που αναλαμβάνουμε αυτό το έργο, επειδή αφορά την ομάδα του ΠΑΟΚ που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής φέτος, στόχος μας να δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και από πιο συγχρονα της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να καταθεσουμε την αίτηση τον Δεκεμβριο για να παρουμε οικοδομική αδεια».

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Νέας Τούμπας παρουσίασε η αρχιτέκτονας της Populous, Μπάρμπαρα Βασιλάτου. Όπως αποκάλυψε, το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα περίπου 35.000 θεατών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου, το οποίο σχεδιάζεται να φιλοξενεί σχεδόν 9.000 φιλάθλους.

«Ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερες. Ενισχύεται έτσι η εγγύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Το βόρειο πέταλο θα είναι μία ενιαία κερκίδα, που θα θυμίζει τείχος, αφού θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο φιλάθλων πίσω από το τέρμα, στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων για να ενισχυθεί η δυναμική υποστήριξη σε μία αδιαίρετη κερκίδα.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, αφού θα συνδέονται όλες οι κερκίδες μεταξύ τους, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από τον συνδυασμό ορατότητας, εγγύτητας στον αγωνιστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής.

Η συνολική χωρητικότητα θα είναι μεταξύ 34.000-35.000 θέσεων. Οι 31.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η διάθεση 360 θέσεων για σουίτες ενώ το 7% (2,600 θέσεις) θα αποτελούν θέσεις φιλοξενίας. Στόχος είναι να υπάρχουν 4.500 θέσεις εισιτηρίων διαρκείας, 8.500 θέσεις οργανωμένων (5.500 πάνω και 3.000 κάτω αντίστοιχα) ως ένα ενιαίο fan wall. Περίπου 150 θέσεις θα βρίσκονται στη διάθεση των δημοσιογράφων ενώ η κερκίδα των φιλοξενούμενων θα είναι χωρητικότητας 1.500 θέσεων.