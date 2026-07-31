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Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στο νότιο Ρέθυμνο από την φωτιά που ξέσπασε στη Κρύα Βρύση το μεσημέρι της (Τετάρτης (29/7) και είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, να καταστραφούν περιουσίες και να χάσουν την ζωή τους δύο πυροσβέστες, βυθίζοντας στο πένθος την χώρα.

Ανάμεσα στις υποδομές που υπέστησαν καταστροφές είναι και το γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Μέλαμπες. Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, η φωτιά πέρασε εντός του αγωνιστικού χώρου, λιώνοντας κυριολεκτικά τους πάγκους που βρίσκονταν στο πλάι.

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Η τρίτη συνεχόμενη ημέρα της μεγάλης δοκιμασίας βρίσκει την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κρατώντας ενεργό τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών και αναζωπυρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο Ρέθυμνο, η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Δείτε εικόνες από το γήπεδο στις Μέλαμπες:

creta24

creta24

creta24

(Με πληροφορίες από το creta24)