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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία και το Καζακστάν, όταν μία κάμερα αποκολλήθηκε και κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, προκειμένου να απομακρυνθούν από το χορτάρι τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, η κάμερα άρχισε πρώτα να εκπέμπει καπνό και στη συνέχεια υποχώρησαν τα καλώδια που τη συγκρατούσαν.

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🇺🇸 A Spidercam fell from 20+ meters during a Hungary vs Kazakhstan friendly and missed a cameraman by 2 meters.



The camera was smoking in the air before it dropped.



This exact technology is scheduled for the 2026 World Cup… Someone needs to answer for this before it happens in… https://t.co/AGHj71uSmq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Η πτώση έγινε από ύψος άνω των 20 μέτρων, με την κάμερα να καταλήγει σε πολύ μικρή απόσταση από έναν οπερατέρ που εκείνη τη στιγμή εργαζόταν στον αγώνα, λίγα μόλις μέτρα από τον πάγκο της ομάδας.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σχετικά γρήγορα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

🚨 MOMENT DE TERREUR AU MATCH HONGRIE-KAZAKHSTAN 😱



⚽️ Incroyable incident ce soir au Nagyerdei Stadium de Debrecen lors du match amical international entre la Hongrie et le Kazakhstan. Une caméra suspendue (probablement une spider cam) s’est détachée d’une grande hauteur et… pic.twitter.com/OzaRim3cpd — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) June 9, 2026

Όσον αφορά το αποτέλεσμα, η Ουγγαρία επικράτησε με 3-1, με τον Ντόμινικ Σομποσλάι να σκοράρει.