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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία και το Καζακστάν, όταν μία κάμερα αποκολλήθηκε και κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, προκειμένου να απομακρυνθούν από το χορτάρι τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, η κάμερα άρχισε πρώτα να εκπέμπει καπνό και στη συνέχεια υποχώρησαν τα καλώδια που τη συγκρατούσαν.

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Η πτώση έγινε από ύψος άνω των 20 μέτρων, με την κάμερα να καταλήγει σε πολύ μικρή απόσταση από έναν οπερατέρ που εκείνη τη στιγμή εργαζόταν στον αγώνα, λίγα μόλις μέτρα από τον πάγκο της ομάδας.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σχετικά γρήγορα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα, η Ουγγαρία επικράτησε με 3-1, με τον Ντόμινικ Σομποσλάι να σκοράρει.