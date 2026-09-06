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Υπάρχουν γήπεδα που αποτελούν απλώς την έδρα μιας ομάδας. Και υπάρχουν γήπεδα που γίνονται κομμάτι της ταυτότητάς της.

Η Τούμπα ανήκει αναμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία.

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Στις 6 Σεπτεμβρίου 1959 εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το γήπεδο που έμελλε να συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τον ΠΑΟΚ. Από τις εξέδρες του πέρασαν γενιές φιλάθλων, μεγάλες ομάδες, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ευρωπαϊκές βραδιές, τίτλοι, θρίαμβοι αλλά και απογοητεύσεις.

Για να φτάσουμε όμως στην Τούμπα πρέπει να γυρίσουμε αρκετές δεκαετίες πίσω.

Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926 από Κωνσταντινουπολίτες που είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών.

Οι ρίζες του φτάνουν ακόμη βαθύτερα, στον αθλητικό και πολιτιστικό σύλλογο Ερμής, που είχε δημιουργηθεί από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης το 1875. (UEFA.com)

Τα αρχικά ΠΑΟΚ σημαίνουν Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών.

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Ο δικέφαλος αετός, που καθιερώθηκε ως έμβλημα το 1929, παραπέμπει ευθέως στις βυζαντινές και κωνσταντινουπολίτικες ρίζες των ιδρυτών. Το μαύρο συμβόλιζε το πένθος για τις χαμένες πατρίδες και το λευκό την ελπίδα για μια νέα αρχή. (UEFA.com)

Έτσι ο ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή δεν ήταν απλώς μία ποδοσφαιρική ομάδα. Κουβαλούσε μνήμη, προσφυγιά και ταυτότητα.

Η Τούμπα γίνεται το σπίτι του

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Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιούσε το γήπεδο του Συντριβανίου. Η ανάπτυξη όμως του συλλόγου και η συνεχής αύξηση των φιλάθλων του απαιτούσαν ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό σπίτι.

Αυτό έγινε η Τούμπα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1959 άνοιξε επίσημα τις πύλες της και από εκείνη την ημέρα το όνομά της έγινε σχεδόν συνώνυμο του ΠΑΟΚ.

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Η φράση «πάμε Τούμπα» απέκτησε δική της σημασία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, η ατμόσφαιρα του γηπέδου δημιούργησε έναν μύθο που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Τα τέσσερα πρωταθλήματα

Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας:

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1975-76

1984-85

2018-19

2023-24

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Το πρώτο πρωτάθλημα ήρθε το 1976 με μία από τις καλύτερες ομάδες που παρουσίασε ποτέ ο σύλλογος.

Το δεύτερο ακολούθησε το 1985.

Χρειάστηκε να περάσουν 34 χρόνια μέχρι το επόμενο. Η σεζόν 2018-19 υπήρξε ιστορική: ο ΠΑΟΚ κατέκτησε αήττητος το πρωτάθλημα και ολοκλήρωσε τη χρονιά με το νταμπλ, παίρνοντας και το Κύπελλο.

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Το τέταρτο πρωτάθλημα ήρθε το 2024, με προπονητή και πάλι τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ύστερα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στη μάχη του τίτλου. (UEFA.com)

Οκτώ Κύπελλα Ελλάδας

Μεγάλη είναι και η παράδοση του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.

Έχει κατακτήσει οκτώ φορές το τρόπαιο:

1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019 και 2021.

Μάλιστα, η τελευταία δεκαετία υπήρξε μία από τις παραγωγικότερες περιόδους της ιστορίας του στον θεσμό. Μέχρι τον τελικό του 2026 είχε φτάσει συνολικά σε 23 τελικούς, με οκτώ κατακτήσεις. (ΕΠΟ – Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου)

Το 2026 έφτασε ξανά στον τελικό, αλλά ηττήθηκε από τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση και παρέμεινε στα οκτώ Κύπελλα. (ΕΠΟ – Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου)

Οι μεγάλες μορφές

Είναι δύσκολο να χωρέσουν σε λίγες γραμμές τα μεγάλα ονόματα που φόρεσαν την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο Γιώργος Κούδας, ο περίφημος «Μεγαλέξανδρος» του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ίσως η πιο εμβληματική φυσιογνωμία στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Δίπλα του βρίσκεται ο Σταύρος Σαράφης, ο «Καίσαρας», που παραμένει πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με 136 γκολ. (UEFA.com)

Στις μεγάλες μορφές της ιστορίας του ανήκουν ακόμη ο Χρήστος Τερζανίδης, ο Γιάννης Γούναρης, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο Νέτο Γκουερίνο, ο Χρήστος Δημόπουλος, ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Στη σύγχρονη εποχή ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, οι Αντελίνο Βιεϊρίνια, Δημήτρης Πέλκας, Στέφανος Αθανασιάδης, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και η νέα μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα που ανέδειξε ο σύλλογος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, έχει όμως γράψει σημαντικές σελίδες στις διοργανώσεις της UEFA.

Έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1973-74 και πολύ αργότερα στα προημιτελικά του Conference League, τόσο το 2021-22 όσο και το 2023-24. (UEFA.com)

Από την Τούμπα πέρασαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αρκετά από αυτά γνώρισαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει μία μεγάλη βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Ένας σύλλογος που δεν γνώρισε ποτέ τον υποβιβασμό

Υπάρχει και ένα ιδιαίτερο στατιστικό που συνοδεύει την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Είναι ένας από τους ελληνικούς συλλόγους που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία, μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. (UEFA.com)

Από το 1926 μέχρι σήμερα, ο ΠΑΟΚ πέρασε εποχές μεγαλείου, οικονομικές περιπέτειες, διοικητικές κρίσεις και περιόδους αναγέννησης.

Η σύγχρονη εποχή συνδέθηκε καθοριστικά με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, επί των ημερών του οποίου ο σύλλογος επέστρεψε δυναμικά στους τίτλους.

Εκατό χρόνια ΠΑΟΚ

Το 2026 ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής.

Εκατό χρόνια από τους Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες του 1926. Εξήντα επτά χρόνια από εκείνη την 6η Σεπτεμβρίου του 1959, όταν εγκαινιάστηκε η Τούμπα.

Και ίσως αυτό εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί ο ΠΑΟΚ είναι κάτι περισσότερο από τους τέσσερις τίτλους πρωταθλητή και τα οκτώ Κύπελλα που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη του.

Για τους ανθρώπους του είναι μία ιστορία που ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκε μαζί με την προσφυγιά στη Θεσσαλονίκη και απέκτησε το δικό της σπίτι στην Τούμπα.

Ένας δικέφαλος αετός με το ένα βλέμμα στραμμένο στη χαμένη πατρίδα και το άλλο στο μέλλον.